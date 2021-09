Gobierno evalúa nuevo Plan Paso a Paso que podría significar el fin de la Fase 1 (Cuarentena)

La subsecretaria Paula Daza reconoció que se está evaluando, lo que dependerá de si se renueva el Estado de Excepción Constitucional y el comportamiento de la ciudadanía en las Fiestas Patrias 2021.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reconoció que el Ministerio de Salud (Minsal) se encuentra trabajando en un nuevo Plan Paso a Paso que podría eliminar la Cuarentena (Fase 1) y establecer una eventual Fase 5.

Lo anterior a raíz de la definición, aún no confirmada, sobre extender o no el Estado de Excepción Constitucional, lo que debe zanjarse antes del próximo 30 de septiembre. "Todavía no se ha definido", dijo la autoridad sanitaria.

"Estamos trabajando en un nuevo Plan Paso a Paso , en la medida que este caso de excepción no se vuelva a renovar", afirmó y aseguró que es para "tener herramientas desde el punto de vista de salud pública para poder restringir algunas actividades".

En diálogo con Radio Universo, Paula Daza apuntó que con el fin del Estado de Excepción se terminarían algunas restricciones, por lo que "si no se renueva el Estado de Excepción, que sería lo más probable, vamos a tener que tomar las medidas que nos da la Alerta Sanitaria y el Estado de Excepción es lo que permite la restricción de movilidad y, por lo tanto, no tendríamos estas restricciones"

"Probablemente se acabe la Fase 1" , dijo Daza, quien ratificó que "estamos trabajando para dar mayores libertades en una Fase 5, pero tenemos que esperar lo que pase este 18 de septiembre, que esperamos que la gente tenga un 18 seguro".

Por lo pronto, se espera que el Gobierno oficialice definiciones y anuncios dentro de los próximos días, pues tras las Fiestas Patrias 2021 quedarán sólo 10 días para que finalice septiembre.