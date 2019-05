Operación Huracán: Imputado asegura que Moya sí prestó asesoría a Carabineros

Por Alfonso Concha y Danae Fuster

El testimonio del jefe operativo de la desaparecida Unidad de Inteligencia Araucanía, mayor (r) Patricio Marín Lazo, se da luego de la filtración de un supuesto correo que el fiscal Sergio Moya le habría mandado en diciembre de 2017 con 11 instrucciones relacionadas con la Operación Huracán (vea la nota aquí), a cuyos antecedentes no debería haber tenido acceso.

En el interrogatorio la fiscalía buscó establecer, entre otras cosas, si dicho mail era o no una suerte de asesoría de Moya a la UIOE. Por ello, era clave saber si había participado en la confección del Oficio 202 en el cual Carabineros informó a Jorge Abbott de supuestas filtraciones de la Operación Huracán desde la fiscalía de La Araucanía y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a un tercero conectado con la Coordinadora Arauco Malleco

Ante la pregunta: ¿El fiscal Sergio Moya revisó algún oficio de liberación?, Marín responde: Sí, los de Andes y el N° 202, según recuerdo.

El mayor (r) Marín, en prisión preventiva desde el 21 de noviembre de 2018, asegura además que su mando, es decir, el general Teuber y el general Blu, estaban en conocimiento de los borradores que se le enviaban al fiscal Moya para que los revisara.

“Los soportes informáticos de los chat tienen que ser entregados con cadena de custodia… Lo más probable es que lo pericien, por lo que hay que sugerir que se pericien por Labocar para no revelar la técnica investigativa, pues si se revisan por PDI se entregará a Cibercrimen, los que informarán que no es posible pinchar watssap, y así se termina la investigación”.

Este párrafo corresponde al punto 11 del correo que Moya le habría enviado a Marín.

Es precisamente este punto el que pondría en duda el funcionamiento de Antorcha y sugeriría que tanto Carabineros como el fiscal Moya sabían que el supuesto software no era real. Al respecto Marín aclara que “esta era una herramienta de inteligencia, nosotros creíamos que funcionaba, se estaban haciendo pruebas, además se pedía liberar sobre la supuesta filtración de información por parte de la Fiscalía Nacional y el fiscal Sergio Moya dijo que tiene que periciarlo Carabineros, porque no era un tema científico, sino una herramienta de inteligencia. El fiscal Moya me dijo que no estaba comprobada y por ser una herramienta de inteligencia lo echarían abajo”.

Según Marín, la relación con Moya se hizo más estrecha desde agosto de 2017. "Él se enteró por la prensa y no sé si él llamó al fiscal Arroyo o este último a él, pero era porque lo felicitó por el procedimiento de Huracán, eso me lo contó el fiscal Moya, en ese tiempo todos hablaban de la maravilla tecnológica para interceptar Whatsapp. Además, ese mismo día, el día 23 de septiembre de 2017, yo hablé con el fiscal Moya sobre el procedimiento Huracán, a través de llamado y mensajería de Whatsapp, por lo que el fiscal Moya se contactó conmigo con posterioridad y hablamos sobre una investigación que él tenía hace mucho tiempo, desde el año 2012 aproximadamente…”.

