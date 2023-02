“Sintiéndose orgulloso”: Revelan declaración clave de vecina de “Lucho Plátano” en crimen de PDI

La mujer afirmó haber presenciado el momento en que el imputado confesó la autoría del crimen del comisario Daniel Valdés.

Una vecina de Luis Vásquez Villenas, "Lucho Plátano", afirmó en una declaración ante las autoridades que el imputado llegó a sentirse "orgulloso" por su actuar en el marco del crimen del comisario de la PDI, Daniel Valdés.

Durante la noche del 17 de enero, los antecedentes de "Lucho Plátano" comenzaron a circular en redes sociales luego de la muerte del funcionario policial. Tras llegar hasta su casa, su círculo cercano comenzó a hacer circular la versión de que habían asesinado a un miembro de la PDI y "que parece que había sido el Lucho", dijo María Jesús Fernández Uribe, la pareja de Vásquez Villenas.

Sin embargo, ella no fue la única que comentó los hechos, puesto que, según recogió La Tercera, fue una vecina quien presenció el momento en que "Lucho Plátano" confesó la autoría del crimen.

"Cuando 'Lucho' hablaba con su mamá, yo junto a Damaris y Julio (supuestos compañeros de delito del principal sospechoso del homicidio del detective) nos entramos a nuestro departamento, mientras que María Jesús (polola de 'Lucho Plátano') fue a su departamento y sacó una mochila color verde con varios bolsillos, dirigiéndose hasta nuestro departamento, solicitándole a Julio si podía guardar la mochila, que contenía varias pistolas en su interior, a lo que Julio accedió y en tan sólo un par de minutos llegó 'Lucho' al lugar, contando de inmediato: 'Vean las noticias, está la ca... Maté un rati'", dijo la mujer en la declaración.

Además, sostuvo que presenció la llegada de la madre de "Lucho Plátano" hasta los departamentos y escuchó cómo le advertía a Damaris que "este cabro hue... tiene la pura cag..., me van a terminar matando por su culpa y es súper atrevido conmigo, no me ayuda en nada".

Y también indicó que tras escuchar la confesión de Vásquez Villenas, él y su pareja les mostraron el contenido que había en la mochila. "Exhibieron alrededor de siete a ocho pistolas. Y 'Lucho Plátano', además, portaba otra de color negro, la que mostró señalando que había matado a un funcionario PDI, y que también, le había robado su arma, sintiéndose orgulloso por esto", contó.

De igual manera, indicó que luego de conversar por 20 minutos, "Lucho" y María se fueron a su departamento, mientras que Julio y Damaris se fotografiaron con las pistolas del bolso. Junto con ello, dijo que "'Lucho Plátano' le dio la orden a Damaris y 'Julito' para que llamaran al taxista que lo trasladó en el homicidio y que lo amenazaran de que no entregara información, por lo que Damaris se comunicó vía llamada con él, diciéndole que si lo tomaban detenido tenía que decir que dejó a 'Lucho Plátano', en otro lado, que no sapeara, sin embargo, el chofer solo respondía 'alo, alo', por lo que entre Julio y Damaris le mandaron diversos mensajes en WhatsApp, pero el chofer no contestaba, por lo que nos dimos cuenta de que estaba con la policía".

Fue entonces que la pareja de "Lucho Plátano" le manifestó al imputado que tenían todo bajo control y que buscarían sacarlo del país hacia Argentina.