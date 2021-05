Paris y ventiladores donados por la CPC: "No me queda más que agradecer el aporte que hicieron"

Ministro de Salud se refirió a un informe que detalló que solo 32 de los 515 aparatos adquiridos por el empresariado se encuentra operativos. Subsecretario de Redes, Alberto Dougnac, explicó que ventiladores fueron reemplazados por modelos "más sofisticados".

"Como ministro no me queda más que agradecer el trabajo que hizo Juan Sutil y la CPC. Es muy importante el aporte que ellos hicieron, no solamente en el tema de los ventiladores".

Con estas palabras, el ministro de Salud, Enrique Paris, buscó salir al paso de la polémica generada luego que un artículo de La Tercera revelara que solo 32 de los 515 ventiladores mecánicos donados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para el combate de la pandemia del COVID-19, están operativos en la red asistencial.

De acuerdo al mismo artículo, las 483 máquinas restantes se encuentran en bodegas del Ministerio de Salud o bajo custodia de recintos asistenciales.

En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, aseguró que "todos estos ventiladores, o la gran mayoría en su momento fueron dispuestos a disposición de los distintos servicios de salud".

¿Por qué no se están usando? Dougnac afirmó que los ventiladores donados por la CPC "no tenían todas las funciones que a uno le gustaría, para hacer una ventilación mucho más sofisticada".

"Como todas las cosas, tienen una vida útil, y en la medida que se necesitaba iban siendo reemplazados por ventiladores más sofisticados", agregó.

Dougnac hizo hincapié en que la situación "de ninguna manera" afectó a pacientes y que "no podemos decir que no se haya transparentado".

En el balance de este lunes el Minsal informó de 6.882 nuevos casos de coronavirus, y se actualizó el Plan Paso a Paso, donde Curacaví, Lo Barnechea y otras 17 comunas pasaron a cuarentena.