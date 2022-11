Paro de camioneros continúa: Gobierno descarta rebaja de combustibles

"El problema de tarifas tienen que resolverlo con quienes les fijan las tarifas, que son las empresas que le generan las cargas", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que no existió un acuerdo con los camioneros por lo que e l paro continúa .

La autoridad precisó que las reuniones se realizaron este sábado y domingo pero que el punto de quiebre ocurrió debido a que los transportistas les mencionaron que " no podían llegar a acuerdos porque exigían rebaja al costo de combustibles …. el esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno para poder enfrentar el alza del combustible son hechos inéditos".

“Chile no está en condiciones, esto no es solo un tema de gobierno. Chile no está en condiciones de ocupar recursos públicos en un problema de privados, el problema de tarifas tienen que resolverlo con quienes les fijan las tarifas, que son las empresas que le generan las cargas", aseguró.

De todas maneras, Monsalve aseguró que propuso construir una mesa de diálogo con los camioneros, dos ministros de Estado y el presidente de la CPC, Juan Sutil, para abordar el problema.

Igualmente, Monsalve pidió llegar a un entendimiento común con los camioneros: "No hay motivo para no llegar a acuerdo", dijo.

De momento, los transportistas mantienen 36 puntos de movilización a lo largo del país.