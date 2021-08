Parque Safari de Rancagua tenía infracciones por no informar accidente laboral en mayo

El documento emitido por la Dirección del Trabajo en Rancagua detalla cómo una trabajadora de 23 años sufrió lesiones en su dedo índice, lo que implicó la pérdida de uña en medio de sus labores.

La Seremi del Trabajo de O'Higgins, Pamela Medina, confirmó que se le cursó una infracción al Parque Safari de Rancagua, en mayo de 2021, por no haber notificado un accidente laboral y no tener las condiciones adecuadas de seguridad.

Durante el pasado viernes, una trabajadora del zoológico Parque Safari de Rancagua murió tras ser atacada por un tigre, algo que ha abierto investigaciones policiales al respecto y, además, sobre las condiciones del recinto.

En esa línea, T13.cl tuvo acceso a un documento de fiscalización e investigación por un accidente de trabajo al interior del recinto, el cual ocurrió el 6 de mayo del presente año.

Según detalla el texto, la afectada fue una trabajadora de 23 años, quien sufrió un accidente mientras estaba revisando que los leones estuvieran encerrados.

El accidente fue calificado de "grave" , pues la mujer sufrió un corte en el dedo índice de la mano derecha, con pérdida de uña, mientras se estaba preparando para realizar el proceso de limpieza en el mencionado lugar.

Según consignó el documento, la mujer sufrió el accidente al pasar a llevar su dedo índice con el fierro que está sujeto a una malla metálica tras reaccionar al golpe que provoca un león en un muro interno de una jaula.

Sin embargo, la notificación del accidente no fue hecha a tiempo, pues pasaron más de seis días para declararlo a la Dirección del Trabajo. A raíz de lo mismo, se cursó una infracción por no denunciar el accidente en un plazo no superior a 24 horas a la Asociación Chilena de Seguridad y otra por no informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo.

De igual manera, se cursó una infracción por "no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral al no vigilar que los trabajadores cumplan correctamente los procedimientos de trabajo, establecidos por la empresa, para el proceso de limpieza del hábitat de animales".