Pase de Movilidad: Revisa a quiénes se les bloqueará a partir de este 1 de junio

La ministra de Salud, Begoña Yarza, descartó que se adopte algún tipo de "flexibilización" por las personas que se encuentren en este grupo. A continuación, revisa quiénes son los afectados.

A pesar que la vacuna contra el coronavirus es voluntaria, quienes no hayan completado su esquema de vacunación tendrán una particular sanción a partir de este miércoles.

El Ministerio de Salud anunció que a partir del 1 de junio se bloqueará el Pase de Movilidad a las personas que no tienen las cuatro dosis y que no han sido inoculados en los últimos seis meses.

Es decir, si yo recibí mi última dosis contra el COVID-19, ya sea la segunda o tercera vacuna antes de diciembre de 2021, me debo vacunar en las próximas semanas o mi Pase de Movilidad vencerá en junio.

Si no tengo las cuatro vacunas, pero recibí la segunda o tercera este 2022, mi pase no será bloqueado, aunque sí podrían hacerlo más adelante si no completo el esquema de vacunación.

Gobierno descarta "flexibilización" para las personas de este grupo

La ministra de Salud, Begoña Yarza, descartó que se adopte algún tipo de "flexibilización" por las personas que se encuentran rezagadas en el calendario de vacunación y que sufrirán el bloqueo de su Pase de Movilidad este miércoles.

Al ser consutlada sobre la idea, la máxima autoridad sanitaria manifestó que "yo creo que la fecha de mañana y la incorporación de la cuarta dosis ha sido una medida exitosa . Creo que lo que estamos invitando es a que se sigan vacunando".

"Así que decir que no va a haber flexibilización , sino que más bien el incorporar esta cuarta dosis significa que la invitación es a seguir vacunándonos", añadió.

"Qué le diría al millón 876 mil personas que aún no se han puesto la cuarta dosis... los invitamos a que sí se la pongan, que van a seguir los puntos de vacunación abiertos, que las iniciativas los fines de semana van a continua", complementó Begoña Yarza.

En esa línea, subrayó que "la vacuna es segura" y también llamó a las personas rezagadas con tercera dosis y al 6% de personas que aún no se han colocado su esquema primario. "Están absolutamente invitados a nuestros centros de vacunación", afirmó.

"Los 14 millones que están al día esperan este paso de la vacunación a estos 2.700 mil (...) así que no va a haber ninguna medida de flexibilización" , insistió la ministra.