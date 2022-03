Paulina Núñez: "Cuando se atenta contra un ministro de Estado se atenta contra la democracia"

La senadora de Renovación Nacional por Antofagasta se refirió a la prórroga del Estado de Excepción en el norte del país en T13 Noche y dio su opinión sobre el hecho de violencia que sufrió la ministra Siches en La Araucanía este martes.

El Senado aprobó, este miércoles, la prórroga al Estado de Excepción en las provincias de Arica y Parinacota, Tamarugal y El Loa en el norte del país, en el marco de la crisis migratoria que afecta a Chile y que se agudizó en los últimos meses.

La norma ya había sido respaldada por la Cámara de Diputadas y Diputados, y en la cámara alta tuvo 39 votos a favor, uno en contra de la senadora Fabiola Campillai, y dos abstenciones

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó por 39 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, prórroga del estado de emergencia en las Provincias de Arica y Parinacota, Tamarugal y El Loa.

La senadora de Renovación Nacional por Antofagasta, Paulina Núñez, conversó sobre este tema con Álvaro Paci en T13 Noche.

La senadora destacó la decisión del Gobierno y argumentó que esta medida ha sido apoyada transversalmente desde el asesinato de Byron Castillo en febrero pasado.

"En el caso nuestro, a propósito del asesinato de Byron Castillo, se reunieron los otros camioneros producto de que la inseguridad en la región está latente y es su vida la que podía correr peligro. Al anterior Gobierno le pidieron siete puntos, uno de estos era el Estado de Excepción. Por lo tanto, estamos ante una medida que ha sido apoyada transversalmente", aseguró.

Estado de Excepción en la macrozona sur

Pese al hecho de violencia que vivió este martes la ministra del Interior, Izkia Siches, en la comunidad de Temucuicui, no se extenderá el Estado de Excepción en La Araucanía.

Sobre esto, la senadora solidarizó con la ministra y afirmó que " cuando se atenta contra un ministro de Estado se atenta contra la democracia , porque lo que hay detrás de aquello es un acto terrorista. Es amedrentar a las autoridades para que no busquen una solución a través del diálogo o del trabajo en terreno en la propia región".

"Yo espero que esta decisión, de no insistir en un Estado de Excepción en el sur, sea revaluada, porque no puede ocurrir que no se busque a través del diálogo una solución. Como dijo la senadora Carmen Gloria Aravena, este no es el pueblo mapuche, son actos terroristas que atentan contra personas, autoridades y la democracia", agregó.

Quiebre en Chile Vamos

La senadora también conversó sobre el quiebre que ocurrió en la coalición tras la votación del Senado, donde manifestó que "esto es más que un enojo. Esto es haberle facilitado a la izquierda que estuviera a la cabeza del Senado, pudiendo haber estado Chile Vamos".

"La senadora Fabiola Campillai se abstuvo, el senador Karim Bianchi votó por si mismo. Por lo tanto, si la UDI, Evópoli y RN hubiesen votado por el senador Chahuán, que fue la propuesta que nosotros presentamos a la sala del Senado, la presidencia hubiese quedado en manos de Chile Vamos", explicó.

"Lo que ocurrió es muy complejo, muy grave, porque vemos que la izquierda está en el Ejecutivo. En el caso nuestro, creemos que es muy importante poder aportar en el conducción del proceso legislativo de los grandes acuerdos desde el Senado", indicó.