PDI evaluará "correcta aplicabilidad" de protocolo en incidente de funcionario con conductora

Una adolescente, que iba junto a su hermana de 14 y su madre, grabó cómo un individuo abrió la puerta de copiloto de una cápsula de seguridad portando un arma de fuego para, según la conductora, amedrentarla.

La PDI anunció que evaluará si se aplicó correctamente el protocolo en el caso del funcionario que abrió la puerta del copiloto de una cápsula de seguridad en un incidente con una conductora en plena autopista, en la Región Metropolitana.

Los hechos se produjeron este miércoles, cuando una adolescente de 17 años, que iba junto a su hermana de 14 y su madre, grabó cómo un individuo abrió la puerta de copiloto de una cápsula de seguridad portando un arma de fuego .

Según información preliminar, la conductora venía en la pista del medio y le habrían dicho que saliera de ahí, sin embargo, fue entonces que sufrió el amedrentamiento.

"Primero abrió la puerta. Menos mal que no me tiré hacia el lado, porque es un peligro para el resto también (...) al parecer me gritaba 'baja la velocidad' y claro, yo le respondí que iba a 80 (kilómetros por hora)", dijo la afectada.

[VIDEO] Captan a funcionario de la PDI amenazando a conductora con un arma en plena autopista

"Ahí me doy cuenta que saca la ametralladora . Me doy cuenta de repente, cuando mi hija grita que es un arma o una pistola... No sé", complementó.

Y, junto con ello, dijo que "quiero dejar en claro que soy yo, como ciudadana, que estoy amedrentada. Mis hijas están amedrentadas".

Catalogó el actuar de "innecesario" , dado que "en ningún momento tuve la intención de hacerles algo (...) el arma es la última herramienta que debe usar un funcionario. El Estado nos tiene que proteger, no amedrentar".

Conocido el caso, a través de un comunicado, desde la institución policial manifestaron que "efectivamente el vehículo corresponde a la Policía de Investigaciones de Chile" y que "en este contexto, existen protocolos definidos para cápsulas de seguridad y que se evaluará su correcta aplicabilidad ".

"Dentro de sus políticas de transparencia, la PDI siempre está dispuesta a mejorar procesos y orientar a las personas que pudieran verse afectadas por alguna situación que involucre a nuestros funcionarios", cerraron.