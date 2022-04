Don Horacio, el protagonista de este hecho, en conversación exclusiva con Tele13 Digital, relató cómo ocurrieron los hechos y reconoció que si bien frustró la encerrona, las cosas podrían haber terminado en tragedia.

La mañana de este jueves, pasadas las 7:00 horas, un hombre fue víctima de una encerrona en las afueras de su casa ubicada en calle Buzeta, en Estación Central, región Metropolitana.

La víctima logró frustrar el hecho tras enfrentarse a un grupo de asaltantes. Todo ocurrió cuando el hombre estaba sacando su vehículo de la casa y delante de él se detuvo un auto del cual bajaron tres personas armadas con distintos elementos.

Don Horacio, el protagonista de este hecho, relató - en conversación exclusiva con Tele13 Digital- cómo ocurrieron los hechos y reconoció que si bien frustró la encerrona, las cosas podrían haber terminado en una tragedia.

"Me querían pegar un balazo": Hombre frustró encerrona afuera de su casa en Estación Central

"Tipo 7:10 de la mañana saqué el auto del estacionamiento y estaba esperando a mi hijo que tengo que llevarlo al colegio y a mi señora que iba a trabajar, cuando miro por el espejo retrovisor y dos tipos jóvenes venían con piedras en las manos para quebrarme el vidrio lateral", comenzó diciendo.

Y continuó: "Traté de hacer andar el auto pero se me cruzó un auto blanco y me abrieron la puerta y me bajaron del auto, aputándome con una pistola en el cuello, y otro de los tipos venía con un fierro, y en ese minuto viene saliendo mi hijo para subirse al auto y se da cuenta y le grita a la mamá que me están asaltando".

Fue ahí que su mujer, decidida, salió con un rastrillo para enfrentar a los sujetos que estaban asaltando a su esposo. "A uno de los que tenía el fierro lo rasguñó, y el otro con la pistola quería quitarme el banano para quitarme las llaves, ahí yo le tomé la mano con la pistola y se la di vuelta y el otro me quería pegar el balazo, me querían pagar un balazo ", precisó don Horacio.

"Ahora me doy cuenta de lo que hice, pero de alguna manera hay que ponerle frente porque ya aquí está muy complicada la delincuencia. Estoy conciente de que me podrían haber pegado un balazo", concluyó.

Finalmente, la víctima expresó que a su auto no le hicieron nada, ya que no se lo pudieron llevar.