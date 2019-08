Perla Ilich acusa manipulación en auto que murió joven gitano: "Se quieren lavar las manos"

La gitana Perla Ilich, quien saltó a la fama por su participación en distintos programas de Canal 13, acusó manipulación en el auto del joven asesinado en medio de un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho se registró durante la madrugada del viernes 2 de agosto y, según la versión entregada por el personal de la PDI, todo ocurrió cuando intentaban realizar un control a la víctima.

Ilich, que conocía al joven, explicó que él estaba en la casa de su abuela y al salir del lugar se encontró con el procedimiento de la Policía de Investigaciones. "Él no andaba como ellos dicen, con pistola, él en ningún momento saca una pistola", aseguró Perla en su relato.

"Hicieron un portonazo con un auto que era similar al de él, pero que obviamente no era el de él y la gente, la PDI, sale persiguiendo y justo se les cruza él", detalla Ilich.

Junto con eso, Ilich recalcó que "cuando una persona es asesinada, un auto no se puede abrir, no se puede tocar, no se puede mover hasta que no llegue la Labocar, hasta que se hacen todos los procedimientos que se tienen que hacer. Acá se movió el auto, se manipula el auto y supuestamente se encuentra un arma que es de fogueo".

"Acá hay un abuso de poder y acá se quieren lavar las manos (...) Ellos dispararon a matar y así lo hicieron", sentenció.