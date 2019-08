Perla Ilich lamenta muerte de joven baleado en operativo de PDI: "Destruyeron una familia"

Un joven falleció la madrugada de este viernes tras recibir un impacto de bala perpetrado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) durante una persecución registrada en la comuna de La Cisterna.

En primera instancia se informó que la víctima tenía 15 años, sin embargo, más tarde se confirmó que el joven tenía 18 años.

Según familiares de la víctima, él huyó "asustado" al ver a la policía, iniciándose así una persecución que finalizó con el joven fallecido tras recibir un disparo a manos de un funcionario de la PDI en la intersección de Ginebra con Gran Avenida.

El joven pertenecía a una comunidad gitana, quienes llegaron hasta el lugar para protestar por lo acontecido. Quien también apareció fue la popular gitana chilena Perla Ilicih, la que empatizó con la familia de la víctima.

"No andaba con pistola, no anda drogado o tomado. No andaba de carrete, y por una persecución, que seguramente anda sin licencia de conducir, le debió sacar el auto al papá para salir a comprar y le dispararon", explicó la gitana.

Y agregó: "Es un niño lleno de vida, destruyeron una familia, destruyeron una mamá. Hay videos donde sale una persecución, es un niño que se asustó, en ningún momento lo pararon para pedirle su carnet de identidad, para pedirle nada. Empezaron a perseguirlo, le dispararon y lo mataron", indicó a T13.

Según la versión entregada por la Policía de Investigaciones, el joven apuntó a los detectives con un arma de fuego e incluso habría intentado atropellarlos, para posteriormente escapar del lugar. Esto quedó descartado luego de que se revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad.