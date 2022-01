"Me apuntó con una pistola y agaché la cabeza": Joven huye de encerrona atropellando a delincuente

El hecho se registró el sábado cerca de las 10 de la noche en la comuna de La Reina. La protagonista detalló a T13 cómo ocurrió el atraco.

Una joven de 32 años logró huir de una encerrona el sábado pasado, cuando cerca de las 10 de la noche conducía por la comuna de La Reina.

El hecho se registró en la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, al momento en que el semáforo se encontraba en rojo. Fue ahí donde al menos cuatro sujetos intentaron abordarla, apuntándole con armas de fuego, pero en una rápida reacción ella consiguió escapar, atropellando a uno de los delincuentes.

“Iba bajando y enseguida me percaté que había un auto que estaba en la otra pista, en la pista derecha, y que venía cerca de mí, pero que no me pasaba”, relató la joven a T13.

“Yo en un minuto pensé que había hecho algo que les había molestado a ellos y por eso me estaban molestando y estaba esperando que pasaran para poder ponerme en la pista detrás de ellos”, continuó.

Luego vino el momento de terror. “En eso vamos llegando al semáforo, con Vicente Pérez Rosales, que dio en rojo, y yo paré un poco más atrás, nunca paro tan encima del semáforo, cuando veo que me tiran el auto encima, que hasta ese minuto yo todavía pensaba que estaban molestos por algo”, relató.

“Pero cuando veo que abren las puertas, enseguida me di cuenta que era una encerrona, así que mi reacción, la única que pensé en realidad, fue acelerar porque vi que había un espacio en la primera pista, entonces yo alcanzaba a pasar”, continuó.

Posterior a eso, la joven detalló que “el de la izquierda se bajó y me apuntó con una pistola, y también por eso agaché la cabeza, para que si me disparaba no le achuntara, y ahí fue que pasé a arrollar al que se bajó por la puerta derecha”.

“Yo me di cuenta de él cuando ya estaba arriba del capó, no me di cuenta cuando le pegué. Yo de verdad tenía la cabeza abajo, moví el manubrio nada más, menos mal que no venía otro auto”, detalló.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, pues al intentar huir la joven chocó su auto y no pudo volver a partir, quedando detenida a unos 50 metros del lugar de la encerrona.

Fue así como vivió otros segundos de terror cuando por el espejo retrovisor veía que los sujetos, aparentemente menores de edad, se acercaban otra vez ella. Incluso el que había sido atropellado se reincorporó y se subió al vehículo en que se trasladaban los delincuentes.

Pero esta vez sólo pasaron por su lado, aunque la joven reconoce: “Pensé que iban a pasar y de enojados iban a disparar”.