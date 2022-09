Portonazo en La Cisterna: Conductor fue intimidado con armas de fuego por motochorros

Según el relato de la víctima, fue abordado por cuatro personas que se transportaban dos en cada moto. Se abalanzaron sobre su puerta y lo obligaron a descender del vehículo intimidándolo con armas de fuego.

La noche de este lunes, un conductor sufrió el robo con intimidación de su camioneta a manos de motochorros en un portonazo en la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana.

"Venía llegando con mi suegro de trabajar. Me dispuse a estacionarme al frente. Llamé a mi esposa para que me abriera el portón del garage. En realidad, estaba full entretenido con el tema de la llamada. Cuando me percato es que me están tocando la ventana de la camioneta con armas de fuego", contó.

El conductor reveló que las personas que estaban en la parte de atrás de las motos eran las que portaban las armas.

El capitán Carlos Pérez, oficial de ronda de la Prefectura Sur, informó que no hubo disparos en el lugar y que los delincuentes serían extranjeros.

Los antisociales lograron robar la camioneta y se dieron a la fuga. No se registran lesionados de este procedimiento.