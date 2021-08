Crisis en municipio de Coquimbo: Alcalde presenta querella contra su antecesor Marcelo Pereira

La arremetida judicial ocurre a semanas de que T13 revelara los alcances de la escandalosa crisis financiera en el municipio. A Pereira se le acusa de los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

Este martes se confirmó que el actual alcalde de Coquimbo, Alí Maouchehri presentó una querella criminal contra el ex jefe comunal Marcelo Pereira.

La querella es presentada por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco en contra del ex alcalde de la comuna porteña.

Lo anterior luego que Reportajes T13 revelara los alcances de la escandalosa crisis financiera que tiene al municipio de Coquimbo con una deuda que cifran en miles de millones de pesos.

Según el documento al cual pudo acceder T13.cl, la querella va contra Marcelo Pereira y todos y todas quienes resulten responsables ya sea en calidad autores, cómplices y/o encubridores tanto en comisión activa o por omisión de los delitos que se deduzcan en la investigación.

En el documento, además, acusan que el ex alcalde, su persona de confianza y terceros ajenos a la administración han originado, con sus acciones, un déficit de caja de más de 24 mil millones de pesos en la Municipalidad de Coquimbo, al 31 de diciembre de 2019.

En esa línea, solicitaron que declaren, en calidad de imputados, el ex alcalde Marcelo Pereira; el ex administrador municipal Patricio Reyes; el ex jefe de gabinete Juan Carlos Rojas; y el ex secretario comunal de planificación Claudio Telias.