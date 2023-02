Presidente Boric por incendios: "Mañana y pasado mañana serán días difíciles para Chile"

"Vamos a tener altas temperaturas, baja humedad y vientos. Quiero insistir en el llamado a la responsabilidad", señaló el jefe de Estado.

La tarde de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric viajó hasta Santa Juana, en la región del Biobío, para reunirse con las autoridades locales producto de los incendios que han afectado a la zona centro sur del país -y particularmente- a dicha localidad, que ha sido una de las más afectadas por los siniestros.

Presidente Boric confirma que se implementarán toques de queda en el centro-sur

En ese contexto, el mandatario reiteró que el Estado no dejará solo a las víctimas y que se avanzará cuando antes sea posible en las labores de reconstrucción.

Asimismo, destacó la entrega del personal de emergencias, sin embargo, remarcó que " necesitamos a todos en su máxima capacidad , a los servicios del Estado y a los privados".

Respecto a la denuncia de un piloto de helicóptero español sobre que en Yumbel, un particular le habría impedido poder cargar agua para utilizarla en el combate de los incendios, señaló que "he autorizado un decreto que, en el marco de Estado de emergencia, permite requisar herramientas, maquinaria, agua -si es necesario- a quienes no estén disponibles a entregarlos por las buenas. Esperamos que no sea necesario".

Asimismo, el Presidente advirtió que las condiciones climáticas serán críticas para los próximos días y que "mañana y pasado mañana, serán días difíciles para Chile".

Agencia Uno Lee También > Presidente Boric por amenazas de muerte a bomberos en Ercilla: "No me imagino algo más bajo"

" No nos acompañan las condiciones climáticas . Vamos a tener altas temperaturas, baja humedad y vientos. Quiero insistir en el llamado a la responsabilidad", señaló el jefe de Estado.

"Hay gente porfiada que ha seguido realizando actividades de gran riesgo. Cortar el pasto puede generar una chispa... Hago un llamado insistente a que cumplan y hagan caso a la gente de emergencia", insistió el mandatario, remarcando que hay personas que están arriesgando sus vidas en el combate de la emergencia.

Boric aseguró que gran parte de los siniestros "son por causa natural, pero muchos de ellos son por negligencia y otros, hay una legítima presunción de intencionalidad que está investigando Fiscalía".