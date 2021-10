Protagonista de violenta agresión por uso de mascarilla en Viña: "Quedé yo como la perjudicada"

La joven que discutió con una conductora de Uber contó su versión y detalló cómo se habría iniciado la pelea.

Una violenta agresión sufrió una conductora de Uber en una estación de servicio Copec de Las Salinas, en Viña del Mar .

El hecho se produjo cuando le solicitó a una pareja que se pusieran la mascarilla . Sin embargo, en cosa de minutos el diálogo se tornó violento entre ambas mujeres.

Además, el hombre tomó del pelo a la conductora, la tiró al piso y luego le puso su pie en el cuello para separarla de su pareja, según se aprecia en un video captado en el lugar.

En conversación con T13, la joven que discutió con la conductora de Uber contó su versión, descartando el no haber llevado mascarilla y detallando cómo se habría iniciado la pelea.

“Teníamos la mascarilla puesta. Estábamos los dos, mi amigo se la sube y después ella reclama, pero también tiene la mascarilla abajo y una mascarilla que no sirve, y le di la explicación casi científica de todas las mascarillas y la señora me dice ‘ay cuica cu… qué te creís’. Llega y me empuja y me manda un manotazo”, señaló la joven

“De ahí obviamente yo igual me defiendo y me agarra del pelo y me tira al suelo”, continuó, detallando que en las imágenes sólo se ve la segunda parte. “Me fui a esperar a Carabineros y después volví y ahí no aguanté y le pegué, pero le hice un manotazo, porque después de todo lo que me hizo, porque si vieras mi cara, mi cara está toda herida, del ojo hacia abajo que cruza todo con sus uñas, y mis manos igual”.

En tanto, sobre la agresión del hombre que se encontraba con ella, señaló que “le estaba haciendo palanca para que me soltara, si la señora no me quería soltar. Me estaba sacando los pelos”.

Finalmente, expresó que “quedé yo como la perjudicada porque todos los amigos Uber que estaban atrás de Carabineros cuando estaba con ellos se quedaron ahí y escucharon mi información. Yo me quedé esperando para que llegara la señora y hacer la denuncia y nunca llegó”.

Acerca de esto último, reconoció que increpó a Carabineros, “porque no hacen nada, porque no me querían dar los datos, querían que haga la denuncia a una persona que no estaba, querían que fuera a hacerme la constatación de lesiones siendo que la señora no estaba”.