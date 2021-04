Por qué las próximas dos semanas pueden ser la peores de toda la pandemia del COVID-19 en Chile

Por Pablo Cádiz COMPARTIR



lunes 5, abril 2021 14:08 Hrs

Este lunes se informó que existe una ocupación de camas críticas del 96%, lo que significa que solo 164 siguen disponibles a nivel nacional. "Si un paciente con insuficiencia respiratoria no es atendido, fallece. Y estamos al límite de que las personas no puedan ser atendidas", advierte el internista Juan Carlos Said.