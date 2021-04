Renuncia mayor de Carabineros de Valparaíso involucrado en celebración de cumpleaños en comisaría

Desde la institución policial aseguran que "no se encuentra sujeto a proceso judicial y/o sumario administrativo".

El mayor de Carabineros de Valparaíso Francisco Javier Martínez Quintero renunció a su cargo de forma voluntaria tras participar de la celebración de un cumpleaños en la comisaría de esa ciudad.

En el documento se señala que “por razones de índole particular, no podrá seguir desempeñándose en Carabineros de Chile” y agregan que el ex funcionario "no se encuentra sujeto a proceso judicial y/o sumario administrativo", pese a que desde la institución habían informado que se iniciaría un sumario.

Cabe señalar que hace unos días se viralizó un video que, mostraba al menos a doce personas dentro de una comisaría cantándole feliz cumpleaños a una carabinera por su aniversario. Según los primeros antecedentes los hechos habrían ocurrido el pasado 29 de marzo.

El video de dos minutos muestra a los funcionarios de la 8ª Comisaría de Valparaíso compartiendo en el espacio cerrado y sin mascarillas. Incluso la cumpleañera sopla una por una las cuatro velas que le tenían sus compañeros.

En el video incluso algunos funcionarios bromean con el COVID-19, al momento que la cumpleañera sopla las velas.