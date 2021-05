Ricardo Yáñez por asesinato de sargento Benavides: "Matar a un carabinero es matar a la patria"

“No puede relativizarse la muerte de un carabinero (…) este es un duelo no solo institucional, es un duelo para el país”, acusó el general director de Carabineros.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuestionó el nivel de violencia con el que deben convivir los uniformados día a día y manifestó que “matar a un carabinero no es solo un acto delincuencial, es matar a la patria ”.

Yáñez volvió a abordar el asesinato del sargento primero Francisco Benavides, quien murió este lunes tras un ataque con arma de fuego en Collipulli, en la Región de La Araucanía.

“Estamos dolidos y sufrimos al ver una familia destruida, tres hijos que quedan sin su padre por un ataque artero, el cual no nos merecemos. Nuestro país necesita paz, tranquilidad y seguridad (…) matar a un carabinero no es solo un acto delincuencial, es matar a la patria”, dijo Yáñez.

En esa línea, agregó que “no puede relativizarse la muerte de un carabinero, no puede ser una muerte más (…) este es un duelo no solo institucional, es un duelo para el país ”.

“Los carabineros somos de todos los chilenos, no somos de ningún sector en particular y aquí todo el sistema procesal, todo el sistema que actúa en la persecución penal tiene que dedicarse a buscar a los responsables y condenarlos como corresponde”, problematizó.

De paso, indicó que “hemos mandado nuestra mejor gente, nuestro personal más especializado, tal como lo hicimos cuando murió el cabo Nain. En tres meses, cuando se trabaja con convicción con decisión se logran resultados y esta no va a ser la excepción. No vamos a descansar ni un solo segundo ni un minuto”.

“No claudicaremos hasta que logremos identificar a los responsables. Esto no puede quedar impune (…) nadie merece que le quiten la vida, no hay justificación para este tipo de violencia”, comentó.

Sobre los hechos de violencia en la zona, Ricardo Yáñez apuntó que “nuestros carabineros esto lo viven todos los días, todos los días son atacados con armas de fuego. Hay que llamar a la cordura, esto tiene que volver a la normalidad, no puede ser que en Chile esté muriendo gente a cada rato. Esto hay que condenarlo, pero todo el mundo debe condenar esto”.

“El fiscal nacional (Jorge Abbott) me llamó para darme las condolencias y yo le escribí y le dije que mandé a mi mejor gente, mis mejores hombres, mis mejores investigadores para apoyar al fiscal que esté a cargo de esta investigación y ojalá tengamos resultados prontamente”, cerró.