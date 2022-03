Salmones, truchas y otros productos: estas son las principales exportaciones chilenas a Rusia

En cuanto a las importaciones, la hulla bituminosa –carbón mineral– lidera las internaciones desde Rusia.

En 2021 el intercambio comercial de Rusia con el mundo alcanzó los US$ 785 mil millones , posicionándose como uno de los 20 países más relevantes del comercio exterior global.

China emerge como su mayor socio, llegando a un nivel de comercio que superó los US$ 140 mil millones en 2021, equivalentes al 18% del intercambio comercial de Rusia. Le siguen en el top 10 de contrapartes comerciales Alemania (7,3%), Países Bajos (5,9%), Bielorrusia (4,9%), Estados Unidos (4,4%), Turquía (4,2%), Italia (4,0%), Corea del Sur (3,8%), Reino Unido (3,4%) y Kazajistán (3,3%)

Chile por su parte se ubica en la posición número 73 en la lista de socios comerciales de Rusia, tratándose de su sexta mayor contraparte comercial en América Latina después de Brasil, México, Argentina, Ecuador y Paraguay. Esto según cifras de TradeMap, Banco Central de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

A nivel internacional Rusia destaca como el mayor exportador de aceites medianos de petróleo, trigo, paladio, níquel, antracita (carbón mineral), urea, abonos minerales y diversos productos intermedios de hierro/acero, siendo una potencia exportadora de insumos estratégicos para distintas industrias globales como la automotriz, energía, construcción y tecnologías.

Principales cifras de la relación comercial Chile - Rusia

En el año 2021, el intercambio comercial entre Chile y Rusia ascendió a los US$ 819 millones , experimentando un crecimiento del 10% frente a 2020, de esta manera Rusia se posicionó como el socio comercial N° 27 de Chile.

En esta línea se puede destacar que desde el año 2010 nuestro intercambio comercial con Rusia se ha incrementado a una tasa promedio anual del 8%, más que duplicando los niveles de hace una década (US$ 351 millones en 2010).

En 2021 las exportaciones chilenas a Rusia sumaron US$ 620 millones, cayendo un 10% frente a 2020. Rusia ocupó de esta forma la posición N° 20 en las exportaciones chilenas.

El 81% de los embarques chilenos a Rusia corresponde a alimentos (2021), donde destacan los salmónidos con envíos por US$ 291 millones, mejillones (US$ 45 millones), uvas frescas (US$ 20 millones), peras frescas (US$ 15 millones), ciruelas deshidratadas (US$ 14,8 millones) y quesos (US$ 11,76 millones).

Agencia Uno

Rusia es sin lugar a duda una de las plazas internacionales más relevantes para la industria nacional de los alimentos, siendo el primer destino de nuestras almendras, el segundo mayor mercado para mejillones y quesos y el cuarto principal destino para nuestras ventas al exterior de salmones y truchas.

El 53% de los embarques chilenos a Rusia se origina en la región de Los Lagos, le siguen en importancia las regiones Metropolitana (10%), Antofagasta (9%), O’Higgins (8%), Valparaíso (6%) y Atacama (5%).

En 2021 Chile exportó a Rusia un total de 289 productos y servicios diferentes a través de 263 empresas, de las cuales 55 son empresas PYME.

Por su parte, las importaciones desde Rusia sumaron US$ 198 millones en 2021, experimentando un alza del 260% frente al año 2020, debido a mayores internaciones de hulla bituminosa (carbón mineral), las que pasaron de US$ 9 millones en 2020 a los US$ 101 millones en 2021, otros productos relevantes que ingresaron a nuestro país desde Rusia fueron nitrato de amonio, volquetes automotores, caucho isopreno, urea y papeles kraftliner. En 2021 se importaron desde Rusia 346 productos diferentes, a través de 248 empresas.