Se acaba el fin de semana largo: El otro feriado que queda antes de Navidad

Revise el listado de los feriados con los que se despedirá 2022.

Seguramente habrá descansado en estos cuatro días de descanso que dejó el fin de semana de largo con el que se inició noviembre.

Y este que este fin de semana largo, debido al feriado de Día de las Iglesias Evangélicas (31 de octubre) y el Día de Todos los Santos (1 de noviembre), es el último que habrá en 2022 .

Sin embargo, si aún quiere un día extra para descansar, esto será posible. Así es, porque aún queda un día feriado más antes de los de Navidad.

Agencia Uno - Cómic Con 2022 Lee También > "Es una convivencia sana": Lo que dejó la Cómic Con Chile 2022

Se trata del próximo 8 de diciembre, donde se celebra la festividad del Día de la Inmaculada Concepción de María. Lamentablemente este día festivo no se traducirá en un fin de semana largo, ya que cae jueves. Aún así, existe la posibilidad de que algunos empleadores pueden dar libre a sus trabajadores el viernes 9 de diciembre, pero al no ser legalmente feriado, no tienen ninguna obligación para hacerlo.

Si tiene dudas, puede revisar el listado de los feriados con los que se despedirá 2022.

- Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

- Domingo 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)