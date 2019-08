"Se me relajan y se me acostumbran": El consejo de un venezolano a los inmigrantes durante un sismo

A las 14:28 horas de este jueves se registró un temblor de magnitud 6,6 en la zona central del país. El sismo se percibió en sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Según información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el epicentro del temblor fue a 47 kilómetros al noroeste de Pichilemu y tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

A través de Instagram un psicólogo venezolano que vive en nuestro país, aprovechó la instancia para enviar un consejo a sus compatriotas que residen en Chile.

"Ustedes se me relajan y se me acostumbran a esta tembladera", comenzó diciendo Ricardo Rodríguez. En esa línea, agrega que "aquí tiembla todos los días, no es una cosa nueva".

Por último, les aconsejó a los venezolanos que viven en Chile que "cuando ustedes vean un chileno correr, ahí peguen ustedes el carrerrón, sino, se me relajan".

El registro se llenó rápidamente de compatriotas que le señalaron cómo vivieron el sismo de este jueves.

