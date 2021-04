Seremi de Salud y CDE se reúnen para regularizar pago de multas por sumarios sanitarios

En el encuentro también estuvo presente la Intendencia de la región Metropolitana y los tres organismos buscarán que se cumplan con las multas que ha cursado la autoridad por incumplir las normas durante la pandemia.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Seremi de Salud y la Intendencia de la región Metropolitana se reunieron, este miércoles, para analizar e intentar solucionar el problema que ha provocado las multas impagas de las personas que han sido sancionadas por incumplir con las normas sanitarias.

Tras las reiteradas multas sanitarias impagas, esta tarde, el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, convocó al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, y la seremi de Salud, Paula Labra, para acordar la conformación de una mesa de trabajo que permita fortalecer las capacidades operativas en el cobro de aquellas multas que no han sido pagadas durante el curso de los sumarios sanitarios.

A la fecha se han cursado 31 mil sumarios sanitarios, que se relacionan con fiestas clandestinas, infractores de cuarentenas o toques de queda, o empresas que utilizan permisos de trabajo esencial que no corresponde, entre otros, aunque no hay un registro de quienes han pagado la multa y quiénes no.

Guevara aseguró que la mesa de trabajo “buscará fortalecer el procedimiento destinado al pago de las multas por infringir el código sanitario durante la pandemia. Asimismo, permitirá abordar una situación inédita como país que sin duda nos ha desafiado de manera muy importante”.

Por su parte, la seremi Paula Labra, sostuvo que “dado la gran cantidad de sumarios sanitarios cursados por infracciones COVID-19, se hace necesario el trabajo colaborativo con instituciones como el Consejo de Defensa del Estado, para fortalecer el cobro a los infractores que ponen en riesgo la salud de las personas”.