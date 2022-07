Sergio Micco tras renuncia al INDH: "Yo no era una persona grata para el Poder Ejecutivo"

"No puedo estar con este proyecto de Constitución. Para mí no es nada baladí que en este escrito no aparezcan los deberes", agregó el ex director del INDH.

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, abordó públicamente su renuncia al organismo luego de tres años en el cargo y en medio de críticas a su gestión y la pérdida de confianza en él por parte del Consejo del INDH , algo que él mismo confirmó.

En entrevista con El Mercurio abordó detalles de su salida del organismo: "Esto partió con prejuicios en mi contra, y que terminó francamente en una cultura abiertamente de cancelación. Calculo por lo menos seis campañas de funa en contra de lo que yo representaba", precisó.

Asimismo, el ex jefe del INDH abordó que estas críticas a su gestión podrían estar relacionados a su postura sobre el aborto: "Yo he defendido el acuerdo que tomó el consejo en 2014, cuando Lorena Fríes era la directora: sostuvimos que no hay ningún tratado internacional que establezca que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano, como tampoco que sea un delito. A mí me preocupa que en el proyecto de nueva Constitución esto se establezca como un derecho, o una garantía fundamental. Porque, a mi juicio, se tiene que definir en un congreso nacional", estableció.

Asimismo, Micco deslizó críticas al Gobierno, recalcando que pidieron dos o tres veces una reunión sin que se concretase y acusó que se negoció con quienes se habían tomado la casa del INDH sin que se les informara: "Evidentemente, yo no era una persona grata para el Poder Ejecutivo. Desde el 18 de enero estábamos pidiendo una reunión con el Presidente electo; en ese momento, era para tratar la agenda de verdad y justicia. No se dio nunca", explicó.

Micco también abordó las críticas que recibió de algunos sectores al decir que l as violaciones a los DD.HH ocurridas en el país en medio del estallido social no eran sistemáticas : "Afirmar eso era derechamente decir que en Chile se había acabado la democracia. Así, si se extendía la impresión que en Chile se estaba instaurando una dictadura, los niveles de violencia y enfrentamiento que se estaban produciendo podían conducirnos a la caída de nuestra democracia", precisó.

Para finalizar, Micco sostuvo que no apoyaba el nuevo proyecto de Constitución: "No puedo estar con este proyecto de Constitución. Para mí no es nada baladí que en este escrito no aparezcan los deberes. Esa propuesta constitucional, esa cultura que promueve que todos los habitantes de Chile reclamemos por nuestros derechos individuales, todo se le pide al Estado que lo garantice, eso no va a funcionar", sentenció.