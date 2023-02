Superintendencia de Pensiones advierte sobre mail fraudulento con supuesta solicitud del 10%

En el correo se sostiene que se inició un proceso de solicitud de retiros y su autoría sería de la Superintendencia de Pensiones, sin embargo, es totalmente falso.

La Superintendencia de Pensiones alertó sobre el envío de un correo electrónico fraudulento respecto a una supuesta gestión de retiro de fondos.

De acuerdo a lo detallado por el organismo, el correo electrónico contiene un archivo adjunto y se indica a las y los destinatarios que se ha iniciado una gestión de retiro del 10% de su cuenta de AFP.

Esto fue identificado por el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIR) del Gobierno de Chile como una nueva campaña de phishing con malware suplantando a la Superitendencia de Pensiones.

Además, el mail cuenta con el logo del Gobierno de Chile y de la Superitendencia de Pensiones.

Cabe destacar que la Superintendencia " no envía correos relativos a gestiones de retiros de fondos , sino que son las y los afiliados o beneficiarios los que en el debido plazo, ya vencido, debían efectuar los procesos en las respectivas plataformas habilitadas para ello".

En ese sentido, se hizo un llamado a la comunidad a "sospechar de este tipo de correos y a no abrir vínculos ni archivos adjuntos".

"Este servicio reitera la importancia de informarse siempre a través de los canales oficiales, tanto de la Superintendencia como de las administradoras de fondos de pensiones", añadieron.

Recordamos que el correo electrónico que está circulando sobre una supuesta gestión de retiro de fondos, no ha sido enviado por la SP. Se trata de un mail fraudulento con un archivo adjunto malicioso, por lo que recomendamos no abrirlo ni descargarlo. #evitafraudes pic.twitter.com/H6u3vHF8UI February 6, 2023

AFP Capital advirtió a sus afiliados

En paralelo, AFP Capital notificó sobre el envío de mails en los que se aborda una supuesta solicitud del retiro del 10% de los fondos previsionales y que sería enviado por por la Superintendencia de Pensiones.

A través de un reporte a sus afiliados, señalaron que "durante la jornada de hoy (lunes) uno o más tercero(s), cuya identidad desconocemos, han realizado envíos vía correo electrónico a nombre de la Superintendencia de Pensiones, con el asunto 'Solicitud de retiro 10% AFP iniciado' con información falsa y que representa un riesgo de ciberseguridad para las personas".

Por lo mismo, solicitaron que no se abra dicho correo ni ningún otro que "provenga de un destinatario desconocido; no proporcionar información personal por esta vía (la cual AFP Capital nunca le requerirá por correo electrónico), no hacer clic en dicho correo ni en los archivos adjunto; entre otras recomendaciones".

"Para su tranquilidad le iremos informando oportunamente sobre los avances de esta temática, a través de nuestros canales oficiales de información", cerraron al respecto.