Cursarán multas por estacionarse mal: Ñuñoa llama a no asistir en auto a shows de Daddy Yankee

Para los conciertos de Coldplay, la Municipalidad cursó más de mil multas por autos mal estacionados en las zonas aledañas al Estadio Nacional.

Este lunes, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, llamó a evitar concurrir al Estadio Nacional en auto para los conciertos de Daddy Yankee, afirmando que de estacionarse mal se cursarán multas.

Y es que entre este martes y jueves, el "Big Boss" se presentará en el principal coliseo deportivo del país, en el marco de su gira de despedida .

Sin embargo, no se trata del primer evento masivo que se registra en el lugar, dado que Coldplay ofreció cuatro conciertos y, a raíz de la presencia de automóviles en lugares incorrectos, se cursaron más de mil multas .

Instagram @shakira Lee También > Afirman que Piqué rechazó oferta económica de Shakira: cantante no se podrá ir con sus hijos a Miami

La jefa comunal señaló que "reiteramos el llamado a que no vengan en vehículo particular, las zonas aledañas al Estadio Nacional no están habilitadas para estacionarse".

"Por favor, no caer en estacionadores irregulares, que no están autorizados, que hacen cobros en lugares que son multables", complementó.

"Como Municipalidad nos hemos visto en la obligación de cursar más de mil infracciones por autos mal estacionados", agregó Emilia Rios.

En esa línea, Transantiago confirmó un refuerzo para los recorridos 210, 103, 506 y 516 durante el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de septiembre.

Y, por lo pronto, se espera que las autoridades regionales precisen si se adoptarán medidas ligadas a restricciones del tránsito en las zonas aledañas.

⚠ATENCIÓN⚠

📣Si vas a los conciertos de #DaddyYankeeEnChile en el #EstadioNacional los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de septiembre revisa esta información.

✅Recorridos 210, 103, 506 y 516 se reforzarán desde las 23:00 hrs. en adelante.

👉 https://t.co/vI3g1EeyxI pic.twitter.com/Dp6kDvxm3p — Transantiago (@Transantiago) September 25, 2022