Trabajadores de Codelco no llegan a acuerdo con el Gobierno y anuncio de paro nacional continúa

“Veníamos convencidos de que no íbamos a poder cambiar las cosas", aseguró el presidente de la Federación de Trabajadores de Codelco, Amador Pantoja.

La Federación de Trabajadores de Codelco se reunió este sábado con el gobierno para conversar sobre la decisión de cuprífera estatal de iniciar el proceso de cierre de la Fundición Ventanas, a raíz de los problemas ambientales y de salud que ha generado la actividad en la zona de Quintero y Puchuncaví.

Luego de esta reunión, el presidente de la Federación de Trabajadores de Codelco, Amador Pantoja, confirmó que no se llegó a un acuerdo , por lo que el paro nacional de trabajadores de Codelco continúa: “Veníamos convencidos de que no íbamos a poder cambiar las cosas. Una decisión tan importante como la que determinó el Presidente de la República no es llegar y cambiarla”.

agencia UNO - Manifestación de trabajadores de Codelco Ventanas en el Congreso

Además, agregó: “Nos interesaba esta reunión para que de verdad nos escucharan, nos interesaba esta reunión para que también el gobierno sepa como ha actuado Codelco en los últimos cuatro años”.

"Tenemos la memoria fresquita, en Lota ofrecieron todo y los invito a conocer Lota, la mayor pobreza está ahí. Nuestra empleabilidad la vamos a defender hasta el último minuto ”, añadió Pantoja.