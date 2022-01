Trabajadora de Doggis denuncia agresión en Iquique: Ministerio de la Mujer se contactó con afectada

En el registro dado el fin de semana, se ve a la mujer con heridas en la cara mientras explica lo que pasó en medio del griterío de los clientes.

ADVERTENCIA: LAS IMÁGENES QUE SE MUESTRAN EN ESTA NOTA PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS

Una trabajadora de la empresa de comida rápida 'Doggis' denunció que fue agredida por guardias en el Mall Plaza Iquique, en la región de Tarapacá.

De acuerdo a lo señalado por la afectada, todo se originó tras acusar condiciones insalubres en el local.

En el registro dado el fin de semana, se ve a la mujer con heridas en la cara mientras explica lo que pasó en medio del griterío de los clientes que increpaban al resto de los trabajadores.

"El guardia me pegó combos", mencionaba la mujer y luego aseguraba que fue "porque estoy denunciando la norma insalubre, la manipulación de alimentos, porque no hay sanidad. Yo denuncié que acá no hay sanidad".

Por otra parte, y a través de su cuenta de Facebook, la persona afectada indicó que "fui agredida por unos guardias de seguridad, tres mujeres y un hombre, dentro del Doggis". Además, afirmó que "me golpearon hasta más no poder".

Junto a su testimonio, la mujer pidió ayuda para que le envíen videos de prueba, y también publicó varias fotos donde mostró cómo quedó su rostro tras las agresiones que sufrió.

La respuesta de Doggis

Desde la empresa señalaron a través de un comunicado que hay una investigación en curso para aclarar los hechos y afirmaron que las guardias involucradas en el incidente también resultaron con lesiones.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido en este local y como marca hemos activado todos los protocolos internos y levantado los antecedentes necesarios para la investigación de este hecho, la que ya está en curso", declararon.

TikTok Lee También > Metro de Santiago por mujer que se negaba a llevar mascarilla: "Su uso es obligatorio"

Sobre el incidente, mencionaron que "se registraron agresiones verbales tanto a la jefatura del local, así como también representantes femeninas del equipo de seguridad que llegaron a contener la situación. Desafortunadamente, las guardias del centro comercial también recibieron agresiones físicas".

Finalmente, reiteraron que lamentan lo que sucedió "pero somos enfáticos en condenar la violencia y también todo tipo de agresiones. Este tipo de incidentes no son tolerados y van en contra de todos los principios que fomentamos dentro de la marca".

#IQUIQUE trabajadora de Doggis es agredida brutalmente por guardias del mall por orden de la jefa del local, luego que la trabajadora responsablemente denunciara la insalubridad del local. pic.twitter.com/bay6iq8W3t — Radio 19 de Abril (@Radio19deAbril) January 15, 2022

Apoyo del Ministerio de la Mujer

Tras conocerse la situación, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Tarapacá, a través de redes sociales, informó que tomaron conocimiento de los hechos y contactaron a la afectada.

"Esta mañana tomamos conocimiento de los hechos ocurridos en local Doggis Iquique y contactamos a la afectada para ofrecer apoyo y orientación", señalaron en Twitter.

Y añadieron: "Esperamos una rápida investigación de lo ocurrido. No toleraremos ningún tipo de violencia contra las mujeres #NoEstasSola".