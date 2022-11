Compañía de Jesús lamenta renuncia de Felipe Berríos: "Lo animamos a tener paciencia"

La Compañía de Jesús lamentó la renuncia del sacerdote Felipe Berríos, quien es investigado por casos de abuso sexual. Desde la congregación religiosa emplazaron a Berríos a "tener paciencia, luego que acusara sentirse “maltratado por el gobierno de la Compañía”.

El sacerdote es indagado por casos de presunto abuso sexual. De hecho, la investigación canónica estableció la “verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes”, estos se referirían a “tocaciones y diversos traspasos de límites en el ejercicio del sacerdocio, entre los años 1993 y 2009”.

Tras esto, desde la Compañía de Jesús en Chile lamentaron lo sucedido. "Lo animamos a tener paciencia y esperar la decisión que se tomará en Roma", escribieron en un comunicado.

Agencia Uno - Felipe Berríos