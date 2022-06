"Tu hijo casi me mata": El crudo relato de conductora que fue asaltada por menor de 11 años

"¿Qué tal si me hubieran matado? ¿Cómo hubiesen quedado mis hijos? Nadie tiene derecho a robarle a nadie", manifestó la víctima en conversación exclusiva con T13 Noche.

La noche de este jueves, Carabineros detuvo a un menor de 11 años que participó de un robo con violencia de un vehículo a una conductora de una aplicación de trasportes en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Laguna Sur con La Estrella, donde la víctima fue intimidada con un arma blanca por un grupo de sujetos, quienes le robaron el automóvil.

Tras una persecución policial, los uniformados detuvieron a un menor de 11 años y recuperaron el vehículo sustraído. Fue él quien pidió el servicio de transporte y amenazó a la víctima con un cuchillo.

T13- Robo con violencia en Pudahuel Lee También > Detienen a menor de 11 años por robar un vehículo en Pudahuel: Amenazó a la víctima con un cuchillo

En conversación con T13 Noche, la víctima dio detalles de cómo sucedió este delito.

"Yo estaba trabajando para una aplicación de transportes y me salió una carrera con nombre y todo. Se acerca el niño, se sube a mi auto y saca el cuchillo. De repente aparecen cuatro sujetos más y me amenazaron con darme un balazo", contó.

"Cuando les dije que les iba a dar el vehículo, comenzaron a tirarme del pelo para que me bajara más rápido y me pegaron en la cabeza", agregó.

"De todos los sujetos que me pegaron, el menor de 11 años fue el más violento", recalcó.

En un momento de la entrevista, la madre del menor llegó al lugar y enfrentó a la conductora, manifestando que ella misma cuida a su hijo, a lo que la víctima le respondió: "tu hijo casi me mata. ¿Así lo cuidas?"

"Esa no es mamá. Yo tengo tres niños chicos y si ellos robaran una goma o un lápiz, yo los dejaría en vergüenza delante de toda la gente. No dejo que roben nada", manifestó la afectada tras la discusión con la madre del menor.

"Su hijo me pegó y amenazó con un cuchillo de que iba a darme un balazo. ¿Y dice que es su hijo con orgullo? Eso no debe ser así", manifestó.

"¿Qué tal si me hubieran matado? ¿Cómo hubiesen quedado mis hijos? Nadie tiene derecho a robarle a nadie. Las madres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que no vayan por ese camino. No es la mejor solución. ¿Ella quiere ver a su hijo muerto?", indicó.

Sobre la banda delictual, la afectada afirmó que cree que son todos menores de edad. "Yo creo que el mayor tenía 15 años", aseguró.