Vaca fue rayada con "Vota Kast" en una subasta: diputada RD presentará denuncia por maltrato animal

La situación, donde se ve a la vaca rayada con consignas del candidato del Partido Republicano, se habría dado durante un remate en una feria ganadera en Puerto Montt.

Un video comenzó a viralizarse durante las últimas horas. En él se ve cómo durante un remate ganadero en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos, un vaca que era subastada estaba rayada con consignas en favor del candidato republicano, José Antonio Kast.

El animal tenía el escrito "Vota Kast" en el cuerpo y el número "2" en su cabeza, ya que corresponde al orden de aparición del republicano en la papeleta para la elección presidencial de noviembre.

El hecho ocurrió el pasado miércoles durante un remate de ganado en la Feria de Ganaderos (Fegosa).

En el clip compartido en redes sociales, se ve exactamente el momento cuando aparece la vaca, recibiendo aplausos y causando la risas de los presentes.

Ante este hecho, la diputada de Revolución Democrática (RD), Marcela Sandoval, anunció que presentará una denuncia por maltrato animal .

"Seguramente al candidato Kast le parece gracioso que hayan impreso en una vaca, la hayan rayado con consignas a favor suyo en una feria ganadera de Puerto Montt. A mí no me parece para nada gracioso, me parece un hecho repudiable de maltrato animal que vamos a denunciar", expresó la parlamentaria.

En esta misma línea, recordó que el candidato presidencial por el Partido Republicano "fue el único diputado -cuando estaba en ejercicio- en votar en contra de la Ley Cholito".