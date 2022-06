Valparaíso: Captan a búho tucúquere depredando a un chuncho en Parque Tricao

Fue la fotógrafa del parque, Josefina Rodríguez, quien logró capturar la imagen.

Un gran registro para la historia natural de Chile fue captado fotográficamente. Se trata una imagen que muestra el momento exacto de cuando un búho tucúquere depreda a un chuncho en Parque Tricao , en Valparaíso.

En el registro se ve al búho más grande del país alimentándose del más pequeño.

La fotografía fue tomada en el Parque Tricao, un espacio natural de más de 100 hectáreas, ubicado en el secano costero de la Región de Valparaíso, que alberga a cientos de especies de flora y fauna nativa.

Fue la fotógrafa del parque, Josefina Rodríguez, quien logró capturar la imagen. Ambas especies de la imagen aves son rapaces nocturnas.

“Es importante destacar que esto es común dentro de la dieta del tucúquere, que también se alimenta de roedores, pequeños mamíferos e insectos, entre otros. Sin embargo, se trata de una de las pocas fotografías en Chile que muestran particularmente la depredación de un chuncho, si es que no la única. Sin duda es un registro impactante”, sostiene la líder del equipo veterinario de Fundación Parque Tricao, Jacinta Larraín.

Los tucúqueres son aves nocturnas y territoriales que habitan desde Arica hasta Tierra del Fuego.

“Este tipo de registro es de gran ayuda y aporta a la historia natural de la especie en Chile. Existen situaciones similares tanto intraespecíficas y conespecíficas de depredación, pero que no han sido debidamente documentadas o que no cuentan con registros fotográficos. Estas fotos suelen ser muy poco usuales, no así la conducta de depredación que es común en la naturaleza”, afirmó el director ejecutivo del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces y miembro de la Unión de Ornitólogos de Chile, Mauricio Del Valle.

Las aves rapaces cumplen un rol ecológico fundamental en los ecosistemas, ya que son grandes controladores biológicos de especies exóticas o dañinas que son consideradas plagas.

“Para nosotros, como equipo de guarda fauna, esta fotografía es un gran aporte, ya que nos permite conocer los hábitos y dieta de un ejemplar que habita en Parque Tricao o sus alrededores, lo que es fundamental para los esfuerzos de conservación que realizamos”, subraya Jacinta Larraín.