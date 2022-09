Video confirma que chofer del presidente de la Cámara de Diputados mintió: no hubo portonazo

La Fiscalía Occidente decidió no imputar al chofer, por el momento, por el falso testimonio que entregó a personal de Carabineros.

Fue durante la jornada de este martes cuando se conoció un registro de las cámaras de seguridad que confirmaría el falso testimonio entregado por el chofer del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto.

El conductor contó a Carabineros que al sacar el vehículo desde su domicilio fue intimidado por personas que intentaron robar el auto, por lo que se resistió y chocó contra su portón.

El teniente Bastián Inzunza relató que la víctima contó que al abrir el portón "observa que había cuatro sujetos en el exterior del domicilio. Los sujetos intentan ingresar al domicilio y al ver esta acción el conductor inicia la marcha de su vehículo botando su portón de ingreso ocasionando daños a la casa que está en frente".

T13 Lee También > Los videos que muestran los últimos momentos de la abogada que murió en un motel

Sin embargo, tras las pericias de los uniformados y las grabaciones de las cámaras de seguridad se constató que dicho robo no existió. La Fiscalía Occidente decidió no imputar al chofer, por el momento, por el falso testimonio que entregó a personal de Carabineros.

Uno de los vecinos contó que, al enterarse de lo ocurrido, revisó las grabaciones de su cámara de seguridad y "no se ve nada, solamente que el vehículo cruza y no se ve a nadie más (...) Viendo los videos no se ve nada, yo creo que es medio difícil ver cuatro personas porque yo lo habría visto".