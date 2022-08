Cámara de seguridad registró violento asalto a furgón escolar en Puente Alto

La conductora contó que le robaron sus documentos y a la niña que viajaba junto a ella le quitaron su mochila. Además la amenazaron con un arma de fuego.

Durante la jornada de este miércoles se dieron a conocer las imágenes del violento robo que sufrió una conductora de un furgón escolar cuando trasladaba niños en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el sector de la calle Cerro Tronador, donde un grupo de hombres asaltó a una joven que transitaba por el lugar para luego intimidar a la conductora.

La conductora del furgón escolar, que trasladaba a niños de primero básico, relató que al percatarse que sería víctima del robo intentó "poner el centralizado, cerrar las puertas y el tipo alcanzó a abrir mi puerta".

T13 (captura) Lee También > Números de teléfono y mensajes románticos: Los detalles del cuaderno incautado al Tren de Aragua

"Me robó mis documentos, un banano, las llaves del furgón y se llevó la mochila y la lonchera de la niña que iba al lado mío (...) La niña no lo quería entregar entonces me puso una pistola en la cabeza y que le entregara las cosas", contó.