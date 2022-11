Violencia en liceos: Carabineros dice que cambio de protocolo post estallido "ralentiza" detenciones

El general Enrique Monrás, director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, habló en Tele13 Radio sobre esta situación, apuntando a las bajas cifras de detenidos y al trabajo de identificación que se está llevando a cabo.

El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros , general Enrique Monrás, conversó durante la mañana de este miércoles con Iván Valenzuela en Mesa Central de Tele13 Radio , donde apuntó –entre otras cosas– a los eventos de violencia en los liceos emblemáticos.

El general detalló que “nosotros tenemos 396 , para ser exacto, eventos que dimos cuenta ayer (martes), que esto es un registro al 11 de noviembre del 2022, y eso durante el año ha arrojado un total de 108 detenidos ”.

El general explicó que “evento se considera cualquier situación de orden público o algún delito en torno a lo que son los colegios emblemáticos”.

Sobre el bajo número de detenidos, alrededor de uno por cada cuatro eventos –o tres en que no hay detenidos–, el general reconoció que “post estallido, cambiamos y variamos mucho los protocolos nuestros de actuación en temas de control de orden público y eso lleva a que uno tiene que iniciar ciertos protocolos, avisar, advertir, y eso ralentiza un poco la acción para poder detener”.

T13 - General Enrique Monrás

Además, destacó que “ellos, cuando salen a manifestarse, están en una zona muy segura. Ellos no salen a la Alameda, no están a muchas cuadras del colegio (…) es una zona que les permite replegarse y eso evidentemente que a veces no logramos la detención de algunos jóvenes”.

En tanto, sobre el trabajo de identificación para poder determinar quiénes están vinculados a estos hechos, el general Monrás explicó que “en mayo de este año nosotros hicimos un documento, a través de la Zona Oeste, donde le enviábamos un documento a la Centro-Norte explicando un poco lo que estaba pasando, todos los eventos que estaban existiendo, y se lo entregamos al fiscal, y en esa oportunidad se dispuso de un fiscal, no sé si preferente, que empezó a agrupar toda esto para la investigación, y ahora están en eso”.

“Hoy día están en la búsqueda de información, en la entrega de información, el saber: ‘a ver, díganme quiénes estaban en clases y quiénes pidieron permiso para salir de clases’. Porque estas acciones no son a las 7 de la mañana antes de entrar a clases, son al mediodía, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana”, continuó.

“Cambian de ropa adentro del colegio, guardan sus cosas adentro del colegio, ellos hacen las molotov, no las van a hacer en la calle, las hacen adentro. Y eso es lo que estamos tratando, a través del Ministerio Público, a través de la Subsecretaría, de poder determinar quiénes son las personas que están vinculadas. ¿Hay vinculación? Sí, la hay. Hay información, hay información también de inteligencia, que me imagino que eso depende del director de Inteligencia qué libera y qué no, pero en definitiva se está trabajando un poco en estas estructuras”, cerró el director nacional de Orden y Seguridad.