Vocera de Corte Suprema advierte sobre posible existencia de una "industria delictiva" del sicariato

La ministra Ángela Vivanco calificó la situación como una "horrible desgracia" y recalcó que es un tema "evidentemente, de políticas públicas".

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a diversos temas de contingencia durante la vocería que realizó este martes.

En la instancia, Vivanco abordó los delitos violentos que se han registrado en el país en el último tiempo, especialmente los relacionados con crímenes por encargo.

Agencia Uno - Clínica Cordillera Lee También > Enfermera apuñaladas en Las Condes: Fiscalía no descarta que se trate de un crimen por encargo

En este sentido, la vocera del tribunal aseguró que "estas situaciones es bueno revisarlas porque significa, y esto es una terrible desgracia, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas ofrecen servicios delictivos de esta manera. Se ha llegado a hablar de cuánto cobran".

No obstante lo anterior, la propia Vivanco aseguró que "el universo delictual y la forma en que este se está comportando, es un tema, evidentemente, de políticas públicas".

Las declaraciones se producen luego del ataque que sufrió la enfermera Pola Álvarez, quien fue apuñalada en once ocasiones al salir de su turno en una clínica de Las Condes.

La fiscal Patricia Ibarra aseguró que "estamos trabajando las hipótesis si hay o no rencillas previas con algunas personas o colegas del trabajo. Todo eso lo estamos investigando. Queremos efectuar todas las diligencias necesarias para vincular o no, pero queremos dejar en reserva algunas diligencias de investigación para no entorpecer el éxito de la investigación".