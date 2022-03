Un herido de gravedad tras volcamiento de camión al ingreso de la Costanera Norte

Un hombre sufrió la amputación de uno de sus brazos y otras dos personas resultaron heridas.

Un grave accidente se produjo la tarde de este viernes en la entrada nororiente a la Costanera Norte en Vitacura, región Metropolitana. Un camión habría chocado contra la barrera de contención y se volcó, provocando graves heridas a uno de sus ocupantes.

De acuerdo al relato de testigos, el camión viajaba a exceso de velocidad, antes de chocar y volcarse. Las personas que los asistieron, profesionales de la salud algunos de ellos, detectaron graves heridas en uno de los acompañantes.

“Veníamos en la autopista y tuvimos que detenernos por el accidente. Tenían lesiones graves; una fractura de fémur probablemente, una amputación traumática de su extremidad superior derecha, un neumotórax abierto, y quizás que más. Hay que evaluarlo bien”, explicó Juan Schulmeyer, testigo y médico que vio a los heridos.

Constanza Villena en tanto, enfermera y que viajaba junto a su pareja cerca del vehículo accidentado, contó que la lesión más grave era la amputación de un brazo .

“Los atendimos rápido y los dos estaban conscientes. El chofer no se veía mal herido, pero sí el acompañante, tenía bastantes heridas; en el brazo, en la nariz y, al parecer, una fractura en su extremidad inferior”, contó Villena.

“Venía como cinco autos más atrás y me fijé en una curva que él venía a exceso de velocidad, claramente. No alcancé a ver, pero me fijé que dio en la barrera y después volcó. Menos mal que mi señora es enfermera y lo pudo ayudar, porque lamentablemente perdió una de sus extremidades y salió bastante herido”, agregó su pareja Eduardo molina, también testigo del hecho.

Los accidentados fueron atendidos por la ambulancia que llegó algunos minutos después y trasladados a un centro asistencial.