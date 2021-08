Adidas lanza en Chile su tienda más grande de Latinoamérica que integra la venta física y online

El espacio de 1.237 metros cuadrados está ubicado en el piso 4 del Mall Costanera Center, y está dividido en salas de venta especializadas por disciplina deportiva, además de contar con una bodega.

La alemana Adidas dio este miércoles un nuevo paso en su apuesta por impulsar las ventas físicas y, para ello, eligió a Chile como sede de su tienda más grande de toda América Latina.

Se trata del primer Brand Center de la región que unirá no solo todo su catálogo en distintas salas de venta, sino los diferentes canales de comercialización: venta física, online, pedidos personalizados y despacho de órdenes.

Para ello destinó un espacio de 1.237 metros cuadrados que se divide en las áreas de exhibición de sus productos y una bodega, y está ubicado en el piso cuatro del centro comercial Costanera Center.

Según explicó la compañía en un comunicado, esperan recaudar anualmente US$ 7,6 millones con el nuevo local "en el que se ofrecerán lanzamientos exclusivos y una variada oferta".

"Queremos llevar la experiencia de nuestros clientes a otro nivel y que vean, en primera persona, la oferta de productos que tendremos, donde destaca el Training, Athletics, Outdoor, Originals y Tenis, además de Footwear, Apparel y Hardware", agregó en el texto Pablo Cavallaro, marketing director de adidas Brand.

AFP Lee También > WhatsApp permitirá reaccionar a mensajes, en vez de responderlos

Sustentabilidad y tecnología

Además del catalógo, dijo la empresa, el nuevo establecimiento estará enfocado en la sustentabilidad con un espacio específico para abordar el compromiso de la marca con el medio ambiente.

En el lugar, que estará ambientado con materiales en base a plástico reutilizable, permitirá a los clientes informarse acerca de la elaboración de artículos con materiales reciclados.

Aparte, integrará avances tecnológicos con siete pantallas LED repartidas por el local y los vendedores harán los pedidos a través de dispositivos electrónicos que pemiten buscar los productos que no se encuentran en la tienda y que serán enviados al hogar del comprador.

También incorpora la tecnología Bring It To Me, que permitirá al cliente escanear por sí solo un producto a través de la aplicación de adidas y que llegue a sus manos, exactamente al lugar donde esté ubicado dentro del establecimiento.