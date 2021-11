Ahora que subió el fondo E, ¿conviene quedarse o cambiarse?

Tras el rechazo del cuarto retiro del 10% en el Senado, el fondo experimentó un alza de 8,4% entre fines de octubre y esta semana. ¿Conviene quedarse en el fondo que peor desempeño ha tenido en el año? ¿O es mejor aprovechar el alza, recoger las ganancias e irse a los fondos accionarios?

Pese a registrar en octubre su segundo peor mes en la historia, el Fondo E ha comenzado su proceso de recuperación, apoyado por el rechazo al proyecto de cuarto retiro en el Senado que alivió la carga sobre las AFP.

Específicamente, el fondo experimentó un alza de 8,4% entre el 24 de octubre y 11 de noviembre, de acuerdo a datos de la Asociación de AFP. Y esta semana siguió moviéndose. Ahora, la gran pregunta para los afiliados e inversionistas es, ¿qué hacer?

“El rechazo del proyecto de ley del cuarto retiro fue un factor que hizo aumentar el atractivo del stock de títulos de renta fija que ya poseían las AFP, lo que se traduce en ganancias. Dado lo anterior, ha habido una recuperación de las pérdidas dentro de este fondo, por lo cual este momento es propicio para mantenerse ahí , a fin de aprovechar este periodo de recuperación”, explica el académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central de Chile, Jean Paul Quinteros.

Si bien son varias las alternativas que se pueden tomar en un momento tan incierto como este, acá dejamos algunas claves desde la mirada de los expertos.

Quédate

Tras la caída anterior del Fondo E fueron varios los afiliados que decidieron cambiarse u optar por otro tipo de inversiones, y ahora se quedaron sin las ganancias. Al menos eso aseguran los expertos del mercado, que recomiendan no cambiarse y elegir el fondo de acuerdo a la tolerancia de riesgo y objetivos de inversión.

“Prácticamente hace un mes, vimos una importante caída en el fondo E. Y muchas personas cometieron el error de cambiarse en ese momento. Con esa acción, materializaron la pérdida que hasta ese momento era solo una pérdida contable y la transformaron en una real”, afirma el socio y economista de PKF Chile, Héctor Osorio.

“Aquella persona que se mantenga por largo tiempo en el fondo A necesariamente será capaz de obtener una mayor rentabilidad. En el extremo, quien se mantiene en el fondo E va a enfrentar pocas oscilaciones. Aquellas oscilaciones que hemos visto en el último tiempo son situaciones extremadamente puntuales. Lo normal para este fondo es muy poca variación y como contrapartida muy poca rentabilidad”, añade.

Por su parte, la directora ejecutiva de la consultora previsional Brain Invest, María Eugenia Jiménez, explica que “si se mantiene en el fondo E solo pueden esperar obtener UF + 1% y en buenos momentos UF + 2%. Si hay mucha gente que se cambia al E, la rentabilidad será mayor. Por el contrario, si constantemente hay gente que se cambia a otro fondo, sobre todo con mayor inversión en renta variable el fondo se verá perjudicado”.

Invierte en dos fondos

Todos sabemos que el mercado es impredecible, pero una forma de evitarlo es ser precavido y apostar de a poco. De hecho, según Jiménez una alternativa para no cambiarse, pero sí sobreponer la renta variable de un fondo por sobre la renta fija, es invertir en dos fondos simultáneamente y en los porcentajes que el afiliado desee.

“Por ejemplo, si quiere estar 30% en renta variable deberá elegir 50% del D y 50% del C. O 50% B y 50% E. Puede combinar como quiera”, explica.

En esta línea, agrega que la única limitación es para aquellos no pensionados que no podrán elegir el fondo A para sus ahorros obligatorios, mientras que con los fondos de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y depósitos convenidos no hay problema. Por otro lado, los pensionados con derecho a excedente de libre disposición no podrían optar a los fondos A y B sobre el saldo requerido.

Espera nuevas noticias

Si bien el rechazo al cuarto retiro fue uno de los principales factores que llevó al Fondo E a recuperarse, aún está pendiente su discusión en la Comisión Mixta, lo que aún permanece como un riesgo latente para los afiliados e inversionistas.

De hecho, los expertos afirman que, de aprobarse el proyecto, se reflejaría en mayores pérdidas, mientras que por el contrario, un nuevo rechazo traería mayores ganancias.

Por lo mismo, la recomendación es quedarse en el fondo en lo que dura la mayor rentabilidad, pero con la mira puesta en lo que ocurre en el Congreso.

En este sentido, Osorio indica que las opciones en este caso son mantenerse o cambiarse de fondo, pero únicamente cuando exista la convicción de que la rentabilidad está acotada. “Cuando tengamos esa convicción de que no va a seguir subiendo, lo correcto sería cambiarse a un fondo que pueda presentar mayor potencial de rentabilidad, pero con mayor volatilidad”, señala.

Por su parte, Quinteros plantea que si el efecto en los fondos es de corto plazo, es más conveniente permanecer en dichos fondos ya que existe el riesgo de cambiarse de fondo y absorber una pérdida fuerte y momentánea. “Cuando un fondo se recupera, es el mejor momento para mantenerse y aprovechar el aumento de rentabilidad que está ocurriendo”, concluye.