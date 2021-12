Bolsa chilena rebota y recupera parte de lo perdido el lunes por compras a precios atractivos

"Después de la fuerte caída de ayer se abren oportunidades", dice el gerente de renta variable y activos alternativos en STF Capital, Pablo Solís.

Los inversionistas están aprovechando este martes para comprar acciones chilenas con los descuentos generados tras la fuerte caída de ayer lunes, de 6,2%, luego de la elección de Gabriel Boric como nuevo Presidente a partir de marzo próximo.

El principal índice de acciones nacionales, el S&P IPSA abrió al alza y sube 2,0% en las primeras operaciones del martes hasta un nivel de 4.171,39 puntos.

Las acciones que más aumentan su rentabilidad el martes son BCI (7,8%), CAP (4,5%), Banco de Chile (3,5%) y SQM (3,1%). SQM se desplomó ayer más de 14%, después de un reporte de Bank of America en el que redujo su precio objetivo para el ADR de la minera no metálica, de US$ 67 a US$ 50, por eventuales impuestos más altos y la posibilidad de interferencia en concesiones mineras existentes con la llegada de Boric.

Fuera del índice, la acción que más sube es Latam Airlines, elevándose 10%

"Después de la fuerte caída de ayer se abren oportunidades. Además están las recomendaciones que están llegando de afuera, JP Morgan que dijo el fin de semana que una caída entre un 5% y 7% abriría buenas oportunidades, ya que está transando en múltiplos bajo 10 veces de precio/utilidad y con valorizaciones que están en el piso", explica el gerente de renta variable y activos alternativos en STF Capital, Pablo Solís.

Además los inversionistas están consideran hacia futuro, que con "la moderación del presidente electo y un Congreso equilibrado, las decisiones o medidas extremas se ven acotadas", añade Solís.