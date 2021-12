Caso seguros de Codelco: CMF aplica millonarias multas a Chilena Consolidada, exCEO y exdirectores

A la compañía de seguros se le sancionó con UF 7.500 ($ 232,3 millones), monto que resultó rebajado a la mitad desde las UF 15.000 tras colaborar con la investigación.

Otro capítulo que se escribe en el caso seguros de Codelco. Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que sancionó a Chilena Consolidada Seguros de Vida, a su exgerente general José Manuel Camposano, al expresidente del directorio Hernán Felipe Errázuriz y al exdirector Jorge Molina.

Según lo comunicado, las sanciones obedecen a una serie de irregularidades detectadas en la suscripción de pólizas de seguros de vida y accidentes personales entre la compañía de seguros ligada a Zurich y los sindicatos de Codelco 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y el correspondiente en la División Radomiro Tomic.

"De acuerdo a la resolución del Consejo de la Comisión, las infracciones cometidas por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., el ex gerente general y los ex directores investigados, se consideran graves. No solo afectan los legítimos intereses de quienes soportan el pago de las primas y tienen derecho a ser informados sobre los beneficios y cargas del contrato de seguro, sino que menoscaban la confianza depositada en el mercado asegurador", apuntaron desde la CMF.

Las multa a Chilena

De este modo, la multa aplicada por el regulador para Chilena Consolidada es de UF 7.500 ($ 232,3 millones) , monto que resultó rebajado desde las UF 15.000 tras colaborar con la investigación, aportando elementos de prueba necesarios para elaborar la sanción.

A la aseguradora se le acusa de incumplir lo dispuesto en la Circular N° 2.123 de la CMF, al no incorporar en las pólizas de vida y accidentes personales suscritas con los Sindicatos 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y con el Sindicato de la División Radomiro Tomic, los pagos devengados a favor de éstos, bajo conceptos de devolución de prima.

También incumplió lo establecido en la Circular N° 1.763 del supervisor, al efectuar pagos bajo concepto de devolución por experiencia favorable, sin que tuvieran dicha calidad, a los mencionados sindicatos y no a quienes soportaron el pago de la prima en su patrimonio, esto es, Codelco (50%) y sindicatos (50%).

Además, no cumplió sobre forma, contenido y presentación de los estados financieros, que prevé la Circular N° 2.022, al efectuar pagos a los sindicatos que no se condicen con el negocio asegurador y, a su vez, registrarlos inconsistentemente en la contabilidad de la compañía.

La sanción a Camposano

Una de las situaciones más destacadas en el denominado caso seguros es la del exgerente general de Chilena Consolidada, José Manuel Camposano, quien fue despedido de la firma a inicios del año pasado. En ese entonces, también oficiaba como presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, cargo del que también fue removido.

Al otrora ejecutivo, la Comisión para el Mercado Financiero le aplicó una multa por UF 2.500 ( $ 77,4 millones) .

Según el regulador, Camposano cometió una infracción al deber de cuidado y diligencia, previsto en el artículo 41 de la Ley N° 18.046, en función del artículo 50 de ese mismo cuerpo legal, dado que, frente a situaciones irregulares en torno a las pólizas de vida y de accidentes personales asociadas a los sindicatos mencionados de las Divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic, de Codelco no cumplió con varios deberes.

De acuerdo con el comunidado, el exrepresentante gremial no llevó a cabo de manera oportuna las acciones destinadas a su corrección, al menos entre el 23 de diciembre de 2017 y enero de 2019; no informó oportunamente al directorio, o a cada director, respecto de las situaciones irregulares; no veló por la entrega de información fidedigna en los estados financieros de la Compañía, considerando la realización de pagos a los sindicatos, que no se condicen con el negocio asegurador y el registro inconsistente de los mismos en la contabilidad.

Del mismo modo, la CMF apuntó quem en presentación de fecha 25 de abril de 2019, por medio de la cual, en su calidad de gerente general de la Aseguradora a esa fecha, dio respuesta al Oficio Ordinario N° 12.247, de fecha 23 de abril de 2019, omitió informar al organismo público, al menos con carácter preliminar, las irregularidades que estaban siendo investigadas por la compañía, así como las gestiones realizadas respecto de las pólizas consultadas.

UF 600 para Errázuriz y Molina

Para el expresidente de la mesa directiva, Hernán Felipe Errázuriz, y el exdirector, Jorge Molina, la CMF reconoció una sanción de UF 600 ($ 18,6 millones) para cada uno.

Ello, por infracción al deber de cuidado y diligencia, previsto en el artículo 41 de la Ley N° 18.046 y en el artículo 78 del D.S. N° 702.

"Esto en virtud de que, habiendo sido informado por el entonces gerente general de la Compañía, al menos desde el día 08 de marzo de 2019, en su calidad de presidente del directorio, sobre irregularidades en torno a las pólizas de vida y de accidentes personales asociadas a los mencionados sindicatos de Codelco, y teniendo antecedentes relevantes sobre las referidas materias, no las sometió a conocimiento del resto del directorio, sino hasta la sesión ordinaria de directorio de fecha 28 de mayo de 2019", señalaron desde la entidad que encabeza Joaquín Cortez.