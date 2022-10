"Chile is not Chili": la campaña que derriba el mito en India de que nuestros alimentos son picantes

Una simple letra ha creado confusión en millones de indios que al escuchar el nombre de nuestro país, lo asocian directamente con comida con Ají o incluso con otras comidas locales, es por esto que ProChile en India lanzó una campaña que acabar con esta popular idea.

No hizo falta más de una hora para comprobar que la mayoría de la población de Nueva Delhi no conoce realmente qué es Chile y así lo constató Gurpreet Sing Tikku, influencer indio que hizo el experimento de qué se venía a la mente de la cuente cuando se mencionaba el nombre de nuestro país.

Las respuestas variaron desde un reconocido panqueque local llamado chila, hasta una papa picante, pero la mayoría lo asoció con el ají, porque el alcance de nombre en inglés entre el denominado último país del mundo y este alimento es innegable.

Tanto ha sido el impacto que ha causado el alcance de nombre que los vendedores que han debido sacar nuestro nombre al señalar el origen de productos como las nueces chilenas, porque la gente cree que son picantes y simplemente no les gusta la idea. Justamente este producto es uno de los más populares en el mercado, siendo el segundo destino de nuestras exportaciones con US$51 Millones ( periodo enero-septiembre) con un aumento de 0,8% respecto a 2021, pero queda el desafío de trabajar para cambiar ese estigma.

Por eso, desde ProChile India decidieron educar a la población. “La campaña Chile is not Chili consiste en dar a conocer Chile de una manera amigable, y que los consumidores prefieran nuestros productos por su origen. Queremos sacar provecho a este juego de palabras, que la gente comience a repetirlo, generando interés y empujado a los consumidores a preferir nuestros productos, asociando a Chile con alimentos de calidad, generando fidelidad y dándonos identidad en este importante mercado que está en constante crecimiento” comentó la directora Comercial de ProChile en Nueva Delhi, Marcela Zúñiga.

La actividad de lanzamiento fue dirigida por la reconocida historiadora y columnista de alimentos Anoothi Vishal y además del Chef Vivek Rana quienes acompañaron al Embajador de Chile en India, Juan Angulo y la Directora Comercial, Marcela Zúñiga.

Pero este evento no fue la única actividad a cargo de la oficina, de igual manera, se lanzó tres videos de un reconocido Chef indio y una influencer local ligada al mundo de los alimentos, quienes a través de llamativos videos explicaron la diferencia entre nuestro país y el ají, por supuesto realizando deliciosas preparaciones con productos clásicos de nuestro país.

“La campaña no tiene fecha de expiración, ya que la idea es hacerla circular constantemente en distintas plataformas, para así ir logrando la atención de más y más consumidores indios. Además, tenemos cortos que hablan de ¿Did you know about Chile? (¿Sabías de Chile?) los cuales también son publicados en nuestras redes sociales, los que buscan llamar la atención de forma dinámica”, agregó Zúñiga.

Chile is not Chili se enmarca en la campaña macro de ProChile “Unboxing” la cual busca llevar nuestros productos al extranjero potenciando la innovación, inocuidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y sello de calidad, aumentando el número de exportadores que apuestan a los diferentes mercados. En el caso de India, 241 empresas han apostado por este lejano mercado asiático, correspondiendo 227 de ellas a bienes no cobre y 14 a servicio, generando entre ambos más de 200 mil puestos de trabajo.