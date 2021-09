El negocio del año: Claro y VTR anuncian acuerdo para crear nueva compañía enfocada en el 5G

Negociaciones se dieron en las matrices de las compañías: America Movil y Liberty Latin America. Esta última pagará US$ 100 millones a la mexicana, como parte del acuerdo.

Un golpe al mercado de las telecomunicaciones preparan VTR y Claro Chile, empresas que acordaron recientemente crear una nueva sociedad conjunta a través de un joint venture. Esto se está negociando a nivel de sus matrices: America Movil y Liberty Latin America.

La operación, que se venía negociando hace varios meses, deberá sortear las aprobaciones regulatorias correspondientes antes de ver la luz. Desde el lado de la mexicana, los asesoró Carey, mientras que a los estadounidenses el Estudio Cariola Díez Pérez-Cotapos se ocupó de la operación.

En materia de libre competencia, Nicole Nehme asesorará a VTR/Liberty, y Pedro Rencoret a Claro Chile/America Móvil.

Este acuerdo tendrá como objetivo formar una nueva sociedad que permita a ambos competir en el desarrollo de la tecnología de quinta generación. Claro Chile aportará su base móvil y fija, que reúne alrededor de 8 millones de clientes, mientras que VTR, el líder del segmento banda ancha, pondrá a disposición su red que actualmente está convirtiendose a fibra óptica.

Después que trascendiera esta noticia, en un comunicado las firmas señalaron que para 2025, se espera que la red fija del joint venture cubra 6 millones de casas pasadas, la mayoría de las cuales tendría acceso a infraestructura FTTH.

Dentro de las condiciones económicas de la sociedad, Liberty Latin America contribuirá con una deuda neta de US$ 1.500 millones, mientras America Móvil con US$ 400 millones. Adicionalmente, la norteamericará realizará un pago a su contraparte por unos US$ 100 millones.

"Las partes esperan que el joint venture genere beneficios operativos significativos, incluyendo el correspondiente valor asociado, con un estimado de sinergias mayor a los US$ 180 millones, esperando completar el 80% de las mismas dentro de los primeros tres años posteriores al cierre de la transacción", dijeron.

A primera hora de esta mañana, los altos ejecutivos de ambas compañías se reunieron con las autoridades locales para informarles la millonaria transacción. En la reunión estuvo presenta la monistra Gloria Hutt y el subsecretario de telecomunicaciones, Francisco Moreno.