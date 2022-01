Fusión de Claro y VTR da un paso: FNE inició la investigación luego de dos intentos fallidos

La combinación de operaciones busca potenciar a ambas compañías de cara al 5G. Dos de sus rivales dieron inicio al encendido de antenas de esta tecnología.

Luego de presentar dos notificaciones incompletas, al tercer intento la Fiscalía Nacional Económica (FNE) declaró admisible la investigación de la fusión de VTR y Claro Chile. Así lo explicó el organismo persecutor de colusiones en el documento de dos páginas, en el cual comunicó que aprobó la gestión de las telefónicas, que buscan a través de esta fórmula mejorar sus posiciones competitivas de cara al lanzamiento de 5G en la industria.

El 29 de septiembre de 2021 la mexicana y estadounidense anunciaron su intención de fusionarse, pero el 15 de noviembre la FNE declaró "incompleta" la presentación de ambas partes, quienes se acogieron a la solicitud de exención para presentar nuevos antecedentes. El 29 de noviembre se reunieron los tres actores involucrados en una exhibición para "subsanar los errores y omisiones", de este acercamiento.

El 13 de diciembre, la Fiscalía nuevamente volvió a pedir más datos por evaluar una "incompleta la notificación". Y tres días después se reunieron nuevamente las partes en una audiencia de corrección de información.

El 3 de enero salió humo blanco de las dependencias del fiscal, en el piso 8 de calle Huérfanos 670. Allí, se señaló que: "habiéndose analizado la Notificación, y teniéndose presente el contenido y alcance de la exención solicitada, es posible concluir que bajo los términos informados, los antecedentes se encuentran completos, de conformidad con lo requerido por el Reglamento".

VTR y Claro están más presionados por buscar la aprobación, luego de que Entel y Movistar encendieran sus antenas 5G en la Región Metropolitana. Pronto WOM se sumará a estos dos rivales, lo que urgirá aún más a las operadoras.

La fusión

La combinación de los negocios de Liberty Latin America (LLA) y America Móvil en Chile promete ser un impulso para ambas compañías, que buscan convertirse en fuertes rivales en la arena de batalla del 5G.

Según lo que informaron, Claro Chile aportará su base móvil y fija -de telefonía e internet-, que reúne más de 7 millones de clientes, mientras que VTR, el líder del segmento de TV de pago y banda ancha, pondrá a disposición esta última red que actualmente está convirtiendo a fibra óptica.

De acuerdo a los datos obtenidos de los reportes financieros de las sociedades en sus matrices, la suma de la facturación de ambas compañías en 2020 alcanzó poco menos de US$ 2.000 millones, aunque esto no es completamente representativo de lo que podría ser en el futuro, ya que Claro Chile no incluirá en la operación el negocio de torres de telecomunicaciones ni el de televisión satelital, por temas de libre competencia.