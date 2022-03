Gobierno duplica subsidio al Mepco para contener el alza del precio de los combustibles

El techo del aporte pasará de US$ 750 millones a US$ 1.500 millones. También se estudian medidas para disminuir las alzas en transporte público y parafina.

En la tarde de este lunes ingresará con discusión inmediata a la Cámara de Diputados un proyecto de ley del gobierno que busca duplicar a US$ 1.500 millones el tope del subsidio del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) para atenuar el alza de las gasolinas en todo el país.

La medida fue anunciada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la vocera, Camila Vallejo, en La Moneda luego del comité político. Marcel explicó que "los recursos disponibles se han ido agotando en el Mepco y de no ampliarse, los precios tendrían que subir significativamente".

Sostuvo que "el proyecto duplica el margen de recursos de US$ 750 a US$ 1.500 millones y esto va a permitir que el mecanismo de estabilización siga operando todo el año. El Mepco es de estabilización y no fija precios, sí lo limita de acuerdo a los movimientos de precios internacionales de los combustibles, los limita en un margen del orden de los $ 6 por litro semanales".

Agregó que "junto con eso tenemos algunas medidas complementarias que tiene que ver con cómo limitar los aumentos de precios del kerosene y aumento de precios del transporte colectivo".

Sobre este último punto afirmó que "cuando hablamos de transporte público no me refiero solo a Transantiago, me refiero a las tarifas de transporte colectivo en general en el país, en donde hay un mecanismo de subsidio que tenemos que revisar los montos asignados considerando la evolución de los precios, los determinantes de estas tarifas".

La idea del Ejecutivo es evitar un aumento en las tarifas del transporte público. "Nuestro propósito es que (un alza de tarifa este año) no la haya en respuesta a estos movimientos de precios generados por el conflicto en Ucrania. Estamos trabajando para que así sea, cuando ya hayamos definido los montos y se haya coordinado ese proceso con el ministerio de Transporte lo podremos confirmar".

Respecto a la declaración del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que se mostró partidario de un alza del impuesto a los combustibles como lo señala el programa de gobierno, dijo que "es un tema de mediano plazo que tiene que ver con reformas ligadas a la reducción de las emisiones de carbono y lo que se llaman impuestos verdes".

Precisó que "eso como lo dijo la subsecretaria de Hacienda, es parte de la reforma tributaria, pero va a ir en un proyecto separado y con plazo más largo para su tramitación, este es un tema que no tiene que ver con la realidad inmediata de precios".