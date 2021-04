Las medidas que aplicaron grandes multitiendas y aplicaciones para sus despachos

Distintas firmas comunicaron en sus plataformas que algunos artículos están “temporalmente no disponibles”, y otras modificaron tiempos de entrega.

A pesar de algunas dudas que rondaban al interior de algunas empresas, las grandes tiendas y aplicaciones se adaptaron rápidamente a las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, al mirar en algunos productos de vestir en Falabella y Paris, a través de su plataforma web, las firmas informan que estos están “temporalmente no disponibles”.

La primera empresa señaló que, a partir del lunes, "en Falabella.com solo estamos vendiendo productos calificados como bienes esenciales, de acuerdo a los nuevos criterios establecidos en el Plan Paso a Paso”, y aseguró que “los productos comprados con anterioridad a esta fecha continuarán siendo despachados, en línea con lo dispuesto por la autoridad".

En tanto, desde Linio, que fue adquirido en 2018 por Falabella, señalaron que "a diferencia de otros sitios, tomamos la determinación de no seguir agendando ni la venta ni el despacho de productos no esenciales para los próximos días, ya que no existe claridad sobre cuánto tiempo durarán las restricciones". Así, solo venderán artículos en los que "nos podemos comprometer con un plazo de entrega, sin generarles falsas expectativas".

En el caso de Ripley, estableció que para la comercialización de zapatos las entregas comienzan durante la última semana de abril.

Tricot fue más allá y en su plataforma informa que "debido a las nuevas disposiciones de la autoridad sanitaria, a partir del 1 de abril y por tiempo limitado (de acuerdo a las evaluaciones semanales de las autoridades) el sitio Tricot.cl no estará habilitado para compras online".

Hush Puppies -una de las marcas que opera Forus-, detalla en su portal online que producto de las nuevas medidas, "no estaremos realizando entregas temporalmente (...) Recuerda que puedes seguir vitrineando en el sitio, contando con nuestro compromiso para poder entregar tu pedido apenas la situación sanitaria lo permita, según la autoridad".

Por su parte, Mercado Libre envió una comunicación a sus clientes señalando que desde ayer "ofreceremos tiempos de entrega de aproximadamente 15 días en las categorías de productos definidas como no esenciales".

Por su parte, Chilexpress comunicó que desde ayer, y para quienes busquen realizar envíos o solicitar retiros, deberán firmar una declaración jurada de cumplimiento instrucciones del Plan Paso a Paso”.

Desde el lado de las aplicaciones también existieron cambios. En Cornershop, la tienda de retail Paris permanecía cerrada, lo mismo en el caso de PC Factory.