Nueva definición de "bienes esenciales": Qué puedo comprar (y qué no) en supermercados o delivery

Algunas de las cosas que se podrán adquirir son elementos para el teletrabajo, educación a distancia y para el funcionamiento y seguridad de las viviendas.

A partir de este lunes, comienzan a regir nuevas medidas decretadas por las autoridades que buscan contener los contagios de COVID-19 en el país.

Entre ellas, está la redefinición de lo que es considerado como "bien esencial" para las comunas que estén en Cuarentena y Transición (fases 1 y 2 del Plan Paso a Paso).

Agencia Uno Lee También > Nuevas restricciones en pandemia: Todas las medidas que comienzan a regir el lunes 5 de abril

A esto, se agregó que se eliminarán de manera temporal los giros esenciales para operar a tiendas de “ventas al por menor de prendas y accesorios de vestir”, “calzados en comercio especializado”, “ventas al por mayor de perfumes, tocador y cosméticos, entre otros”.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell afirmó que las personas solo podrán acceder "a aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia" como alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal.

Además, se podrán comprar elementos para el teletrabajo, educación a distancia y para el funcionamiento y seguridad de las viviendas. "No se puede acceder por delivery a otro tipo de bien distinto al que he señalado". Es decir, no se podrán comprar elementos como cosméticos, perfumes y calzado, entre otros. "Esta medida durará 15 días y será evaluada", aseguró la subsecretaria.

¿Qué productos son bienes esenciales? Revisa la entrevista completa de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell con T13 Central:

Los supermercados

La autoridad precisó que "los supermercados no podrán vender elementos que no sean esenciales, es decir, aquellos que no sean medicamentos, alimentos, artículos de aseo".

Sobre el funcionamiento de los centros comerciales en comunas en Cuarentena y Transición, Martorell indicó que "pueden abrir para el supermercado, la farmacia y el banco".

"Todos ellos deberán solicitar el permiso de desplazamiento general a las personas para poder ingresar", explicó.

¿Se venderá alcohol?

En relación a la venta de bebidas alcohólicas, las autoridades indicaron que se encuentra restringida siempre y cuando el giro de la empresa sea solamente la venta de alcohol.

Si el local tiene venta de productos considerados como esenciales, podrá vender también bebidas alcohólicas.