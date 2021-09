El millonario "cuento del tío" que se registró en Chile: Fraude alcanzó más de US$ 1,1 millones

Se trata de una millonario fraude por WhatsApp del que fue víctima la filial chilena de uno de los principales proveedores de servicios de minería a nivel mundial.

La filial en Chile de DMC Mining Services, uno de los principales proveedores de servicios de minería a nivel mundial, denunció que fue víctima del que es considerado el fraude más grande a través de WhatsApp en el país.

Se trata de un fraude que alcanzó los más de 1,1 millones de dólares y que comenzó a hilvanarse por diciembre de 2020, según consignó Diario Financiero.

Por el 8 de dicho mes del año pasado, el actual ex gerente de proyectos de DMC en Chile recibió un mensaje de WhatsApp, supuestamente escribía Michal Jezioro, el CEO y presidente de DMC Mining Services a nivel mundial.

En la instancia, el supuesto mandamás de la empresa le solicitó un correo electrónico para enviar una "información confidencial", algo que fue aceptado por el ex gerente, quien recibió el correo electrónico de Yahoo en el que se le informaba la solicitud de una transferencia para financiar la compra de una compañía en el extranjero.

"¿Puedo contar contigo?", le consultó el "jefe", lo que fue replicado por el consultado con un "por supuesto, Michal, tienes mi lealtad y toda la información estará segura conmigo".

"¿Hay suficiente dinero en la cuenta de DMC?", preguntó el supuesto Jezioro, quien luego recibió un mensaje en el que afirmaban que "en la cuenta hay un millón de dólares" .

Por lo mismo, el falso empresario le afirmó que estaba siendo asesorado por White Caselaw, una firma especializada en compra de negocios y que funciona como intermediaria. Según había indicado, necesitaba el dinero para poder concretar la operación, o se caería todo.

El 9 de diciembre del 2020, el ejecutivo en Chile se reunió con el gerente de finanzas de KGHM, firma polaca que opera en la mina de cobre Sierra Gorda y a la que pertenece DMC Mining Services.

"Necesitamos transferir un monto de dinero como anticipo para garantizar un contrato", dijo el ex gerente, lo que levantó sospechas del gerente de finanzas, quien solicitó ver el documento. "Es extremadamente confidencial", replicó el involucrado.

Sin embargo, insistió en ver los papeles, hasta que le mostraron la pantalla del celular en donde se leía el supuesto contrato que contaba con la firma de Jezioro. Aceptó.

De acuerdo a lo recogido por Diario Financiero, el pago se realizó supuestamente a la empresa HK Zefeng Group Limited, con sede en Hong Kong, la que vino acompañada de una segunda transferencia el 14 de diciembre, pese a que se había alertado que pagar nuevamente provocaría que la empresa se quedara sin caja para financiar compromisos con proveedores y sueldos.

Luego vino una tercera transferencia, hasta que el 22 de diciembre de 2020, el ex gerente de DMC Chile le escribió al verdadero Michal Jezioro, para solicitar que revisara su mail de Yahoo, por el cual habían estado conversando. Ahí se supo la verdad, no tenía correo en esa plataforma.

"Tienes que devolver aproximadamente US$ 200 mil para pagar los sueldos de los préstamos por el negocio bajo acuerdo de confidencialidad", dijo el ex gerente. El verdadero Jezioro afirmó: "No tengo idea, todo eso es falso".

Tras descubrirse el hecho, el gerente de finanzas advirtió a otros miembros de la compañía y al cabo de minutos llegó un mail al gerente general de KGHM Chile, Krysztof Napierala, quien reconoció que la empresa "había sido víctima de un fraude".

Si bien se intentó frenar la transferencia con la entidad bancaria involucrada, no fue posible y a poco menos de un año de los hechos, la empresa interpuso una querella por estafas reiteradas contra todos los que resulten responsables. El fraude alcanzó los US$ 1.481.597.

El ex gerente salió de la empresa días después de conocerse el fraude y actualmente figura con "jubilación temporal" en Linkedin.