Grau y proyecto de reforma tributaria: "El grueso de sus efectos van a empezar a incidir desde 2024"

El Ministro de Economía pidió además no mezclar del debate tributario con la inflación que vive el país y aseguró que el proyecto requiere una negociación en el Congreso.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, conversó con Mesa Central de Canal 13 este domingo, espacio donde abordó el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno este viernes.

Al respecto, el secretario de Estado precisó que la reforma "está bien piensada" y es "sólida", destacando que su anuncio tuvo una reacción positiva en empresas de menor tamaño y en, según mencionó, el presidente de la CPC, Juan Sutil.

No obstante, Grau fue claro que los cambios que traería esta iniciativa no serían inmediatos: "El grueso de sus efectos van a incidir desde 2024" , precisó.

En ese sentido, el ministro detalló que para lograr las mejoras sociales que busca La Moneda, es necesario antes contar con la reforma tributaria.

"El grueso de nuestras reformas más estructurales, como mejoras en pensiones, mejoras en salud, el apoyo a las labores de cuidado, educación, infraetructura y también temas productivos, todos esos temas, requieren para poder llevarse a cabo tener certeza que vamos a tener recursos a futuro a través de una reforma tributaria", precisó.

Asimismo, recalcó que justamente el debate tributario reducirá la incertumbre económica que existe en el país: "Para responder a las tremendas demandas que existen de la ciudadanía para mejorar su salud, sus pensiones, los recursos en regiones, todo eso requiere más recaudación fiscal".

Incentivo a la innovación

Grau también específico que la reforma tiene un incentivo para que haya mayor inversión en productividad en innovación , áreas que según el, han sido poco abordadas tanto por el Estado como por la empresa privada.

"(La reforma) propone reducción del impuesto a la gran empresa de 27 a 25% en sus utilidades en la medida que aquello se invierta en productidad e innovación", dijo.

"Les decimos a las empresas, si invierte e innovación y productividad, usted va a pagar menos impuestos", agregó.

El ministro además abordó los cambios a los impuestos en arriendos que traerá el proyecto si es aprobado.

"En particular, las personas que tiene ingresos que provienen del capital, esas personas pagan muy poco (impuestos), pero no es que las empresas paguen poco, son las personas, por los ingresos del capital y por los ingresos altos del trabajo como el caso de los ministros y ministras. A partir de esta reforma nosotros (los ministros) vamos a pagar más impuestos, lo que me parece muy bien que así sea", explicó.

Grau también pidió a quienes critican esta medida analizarla en términos cuantitativos: "Una persona que tiene como ingresos 1 millón de pesos que vienen desde arriendo, va a tener que pagar 8 mil pesos al mes. Ese es el aumento tributario", dijo.

En cuanto al debate que tendrá la iniciativa en el Congreso, el ministro fue claro: "Tenemos minoría en el Congreso, por lo que es un hecho que la reforma requiere negociación".

Inflación y reforma tributaria, caminos separados

Finalmente, la autoridad pidió separar el tema de la inflación con la reforma tributaria, ya que, según explicó, no van a coincidir en el tiempo .

“De acuerdo al Banco Central la inflación va a seguir siendo un tema importante este año y el próximo año debiéramos ir acercándonos al horizonte del Banco Central que es en orden al 3%. Si uno le cree al Banco Central, el tema de la desinflación debiera desaparecer como un tema serio de aquí a un año y medio", manifestó.

En ese sentido, Grau, que dijo que están enfrentando la inflación a través de una política fiscal responsable, pidió no mezclar los temas: "Si la reforma tributaria entra mucho después de un año y mndio, no tiene sentido unir el debate de la inflación con el debate tributario", sentenció.